I Giochi Olimpici diventano sempre più paritari in termini di genere. La notizia di oggi, che giunge direttamente dal Coni, è che il giuramento olimpico è stato aggiornato ed è stato esteso da tre a sei giurati. Saranno dunque due atleti, due tecnici e due giudici a pronunciarlo nel corso della cerimonia di apertura dei Giochi Olimpici di Tokyo 2020. L’edizione giapponese che prenderà il via il 23 luglio è quindi sempre più caratterizzata dalla parità di genere, come fortemente voluto dal Comitato Olimpico Internazionale e stabilito dalla Carta Olimpica.

La nuova formulazione del giuramento olimpico è frutto di una serie di raccomandazioni fatte dalla Commissione degli atleti del CIO sulla rule 50.2 per aumentare le opportunità di espressione degli atleti durante i Giochi Olimpici. Tali raccomandazioni sono state approvate dal Comitato esecutivo del CIO lo scorso aprile.

La nuova formulazione del giuramento olimpico, a seconda del gruppo che sta parlando, diventa: "A nome degli atleti", "A nome di tutti i giudici" o "A nome di tutti gli allenatori e official". E ancora: "Promettiamo di prendere parte a questi Giochi Olimpici, rispettando e attenendoci alle regole, in uno spirito di fair play, inclusione e uguaglianza. Siamo solidali tra di noi e ci impegniamo per uno sport senza doping, senza imbrogli e senza alcuna forma di discriminazione. Lo facciamo per l'onore delle nostre squadre, nel rispetto dei Principi Fondamentali dell'Olimpismo e per rendere il mondo un posto migliore attraverso lo sport".

