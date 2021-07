Il contesto non è dei migliori, ma le Olimpiadi di Tokyo stanno per cominciare. Dal 23 luglio all’8 agosto gli occhi del mondo saranno tutti proiettati sulla rassegna a Cinque Cerchi e per la spedizione l’italiana sarà importante fare meglio di quanto ottenuto a Rio 2016.

L’ambizione è quella del presidente del Coni Giovanni Malagò che, intervistato dal Corriere dalla Sera, approfondisce aspetti rilevanti. In primis, questa edizione sarà particolare perché purtroppo accompagnata da un contesto pandemico e la sua eccezionalità risiede proprio nell’effettiva disputa della manifestazione:

Tokyo 2020 Primi due atleti positivi al villaggio olimpico 4 ORE FA

Sono Olimpiadi diverse, questo è poco ma sicuro. Ma sono le più importanti della storia, perché il fatto che si disputino, che si facciano, ha salvato il principio, il valore, l’evento, ha salvato le Olimpiadi stesse.

Giochi che, a meno di sorprese, saranno a porte chiuse e Malagò sottolinea la necessità di un intervento attento per prevenire i pericoli legati alla salute della collettività: “Ci sono momenti in cui non si deve giudicare il valore assoluto di un fatto, di un evento, ma quale sarebbe stata l’alternativa se quel fatto, quella esperienza non si fosse realizzata: credo di aver detto tutto“.

Infine, gli obiettivi della spedizione tricolore, che si presenta in questa competizione con tanti atleti in grado di far molto bene, sono rilevanti: “Abbiamo la squadra più numerosa e forte di sempre. Può accadere di tutto, mi aspetto che si vada meglio di Rio 2016 (28 medaglie ndr.). Questo è il mio auspicio, vorrei tanto una medaglia d’oro dalla pallavolo. Una vittoria in una competizione mixed, formula che avrà il debutto ufficiale in queste Olimpiadi, una medaglia d’oro in una nuova disciplina che testimonierebbe il bel lavoro fatto in questo settore dallo sport italiano“.

Guarda tutte le gare delle Olimpiadi di Tokyo 2020 abbonandoti a Discovery+: 3000 le ore live, fino a 30 canali in contemporanea dedicati a tutte le 48 discipline e a tutti i 339 eventi previsti. E potrai rivedere quando vuoi tutte le gare nella sezione VOD. Abbonati ora su discoveryplus.it : dal 19 luglio al 1 agosto, 3 giorni di free trial e abbonamento per 12 mesi a 29,90 euro complessivi.

Tokyo, Malagò: "Delegazione più numerosa di sempre"

Tokyo 2020 Cerimonia d'Apertura, ordine di sfilata: Italia 22a 18 ORE FA