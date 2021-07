Gli atleti dovranno autopremiarsi alle Olimpiadi di Tokyo 2020, in programma da venerdì 23 luglio a domenica 8 agosto. Thomas Bach, Presidente del Comitato Olimpico Internazionale, lo ha annunciato alla vigilia della rassegna a cinque cerchi. A causa dell’emergenza sanitaria, infatti, non ci saranno le consuete autorità a consegnare le medaglie agli sportivi sul podio, ma questi ultimi dovranno ritirarle direttamente da un vassoio e mettersele personalmente al collo. Tutto per evitare contatti con estranei e contenere le possbilità di contagio.

Le medaglie di oro, argento e bronzo sono realizzate con materiale elettronico di recupero. Uno stravolgimento del protocollo di premiazione ai Giochi e che si differenzia da quanto abbiamo visto ad esempio durante gli ultimi Europei di calcio, dove è stato Aleksander Ceferin (Presidente UEFA) a premiare i giocatori uno a uno e a consegnare all’Italia l’ambito trofeo.

Tokyo 2020 Giochi per la parità di genere: cambia il giuramento olimpico 4 ORE FA

Thomas Bach ha aggiunto che non ci saranno strette di mano e abbracci durante la premiazione e che gli atleti dovranno indossare la mascherina. Massima sicurezza nella bolla di Tokyo, dove per due settimane si focalizzerà l’attenzione dell’universo sportivo mondiale.

Bach: "Buona parte atleti arriveranno a Tokyo vaccinati"

Tokyo 2020 Bach rassicura il Giappone: "85% atleti vaccinati o immuni" 5 ORE FA