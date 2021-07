(26 atleti), che fra i suoi allenatori annovera anche il nostro Niccolò Campriani (3 medaglie d’oro e una d’argento nel tiro a segno ai Giochi olimpici) ha ottenuto l’ok per volare verso Tokyo. Un caso di positività, la paura che il sogno potesse svanire, ma poi la buona notizia: il Team dei Rifugiati (3 medaglie d’oro e una d’argento nel tiro a segno ai Giochi olimpici)

“Mi sento molto emozionato. Finalmente andiamo a Tokyo!”, ha dichiarato il giocatore di badminton Aram Mahmoud: Si potrebbe pensare che sia come andare a qualsiasi torneo. Ma non è così. Nonostante la situazione, mi sento pronto mentalmente e fisicamente e voglio dare il massimo”.

Tokyo 2020 Le speranze di medaglia dell'Italia giorno per giorno 5 ORE FA

Il team è composto complessivamente da 26 atleti, 16 allenatori e 10 funzionari e proprio fra questi ultimi, il 12 luglio scorso, come riporta l’Ansa, si era verificato un caso, individuato e immediatamente isolato, dalle autorità del Qatar, dove i rifugiati si trovavano per fare scalo prima di arrivare in Giappone.

Da Doha a Narita e poi via verso Tokyo: il viaggio del Team dei Rifugiati può quindi proseguire. Per loro l’Olimpiade sarà speciale, anche senza il pubblico sugli spalti, e chissà che Campriani non possa togliersi la soddisfazione nel tiro a segno di vincere l’oro sia da atleta sia da tecnico sulle linee di sparo.

Guarda tutte le gare delle Olimpiadi di Tokyo 2020 abbonandoti a Discovery+: 3000 le ore live, fino a 30 canali in contemporanea dedicati a tutte le 48 discipline e a tutti i 339 eventi previsti. E potrai rivedere quando vuoi tutte le gare nella sezione VOD. Abbonati ora su discoveryplus.it: dal 19 luglio al 1 agosto, 3 giorni di free trial e abbonamento per 12 mesi a 29,90 euro complessivi.

Masomah Ali Zada: scappata dall'Afghanistan, ora a Tokyo con la squadra degli atleti rifugiati

Tokyo 2020 Malagò: "Olimpiadi più importanti della storia" 8 ORE FA