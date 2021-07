Agli ormai imminenti Giochi, in programma da venerdì 23 luglio a domenica 8 agosto, saranno(198 uomini e 186 donne) - salvo forfait dell’ultimo minuto - con la qualificazione ottenuta nelle ultime ore dall'Italbasket che ha chiuso il cerchio delle rappresentative azzure in vista dei Giochi Olimpici.

I nostri portacolori, presenti per il momento in 35 discipline differenti, hanno(fatto registrare in occasione di Atene 2004). Questo primato si va ad aggiungere anche a quella della maggior partecipazione femminile di sempre. Si è scritto un pezzetto di storia in termini quantitativi, nel Sol Levante si dovrà cercare di festeggiare con il maggior numero possibile di medaglie. Il record è arrivato già negli ultimi giorni dopo la comunicazione dell’ampissima delegazione di atletica leggera, poi successivamente sono arrivati anche i biglietti per la pesista Maria Grazia Alemanno e per il surfista Leonardo Fioravanti