Mancano appena due settimane ai Giochi di Tokyo e questo venerdì 9 luglio è arrivata la fiamma olimpica nella Prefettura della capitale nipponica, ma la cerimonia si è svolta senza la presenza degli spettatori. Dopo la decisione di far svolgere le Olimpiadi a porte chiuse, anche questo momento simbolico non ha visto la partecipazione della gente comune.

La Governatrice di Tokyo, Yuriko Koike, ha accolto la torcia, che però non potrà attraversare le vie della città. Infatti quella di Tokyo è una delle Prefetture in stato di emergenza e non possono essere presenti spettatori, mentre in altre in cui comunque si svolgeranno gare olimpiche potranno essere presenti fino a 10000 spettatori.

Così, come riporta Rai Sport, la Governatrice di Tokyo, Yuriko Koike: "A causa dell’impatto del Coronavirus non sarà possibile trasportare la fiaccola lungo le strade pubbliche. Tuttavia, con il desiderio di ognuno di noi e i pensieri di buon auspicio, non possiamo fare altro che appellarci alla speranza".

