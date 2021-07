Sale l'attesa in vista dell'inizio dei, pronti a prendere il via tra poche settimane con la cerimonia di apertura fissata per il. Nella capitale nipponica, però, è ancora tempo di vedersela con alcune restrizioni legate al, necessarie anche per garantire il regolare svolgimento della rassegna a cinque cerchi in piena sicurezza. In tal senso, l'ultima decisione delle autorità locali è stata quella di optare per la: una manifestazione dal grande valore simbolico che si sarebbe dovuta svolgere dal 9 fino al 23 luglio, giorno di avvio delle Olimpiadi e che, visti i dati di contati ancora preoccupanti, è stato deciso di portare avanti solamente nelle zone insulari - con particolare riferimento all'arcipelago di Ogasawara. Al suo della classica staffetta - in diversi luoghi della città - verranno organizzatedella torcia olimpica, anche qui - però - rigorosamente senza la presenza di pubblico. Una decisione sicuramente sofferta, ma necessaria al bene dei GIochi Olimpici.