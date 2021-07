Tokyo Tokyo Old meets New

Shibuya è noto come il centro della cultura giovanile di Tokyo. Chiamato "Scramble Crossing", questo enorme incrocio brulicante di vita è diventato un simbolo di Shibuya famoso in tutto il mondo.

Camminando casualmente per le sue strade pittoresche, questo quartiere oggi appare un po' diverso da com’era prima della pandemia globale, dato che sono in vigore varie restrizioni e coprifuoco.

Shibuya è molto vicino allo Stadio Nazionale, la sede principale delle Olimpiadi di Tokyo 2020. Nonostante la situazione attuale, abbiamo incontrato diverse persone entusiaste per i prossimi Giochi Olimpici. I giapponesi vogliono ancora fare il tifo e sostenere i loro giocatori e le loro squadre preferite, anche se dovranno farlo dai loro divani e televisori di casa e non sugli spalti dello stadio.

HARAJUKU

Harajuku è noto come il centro delle tendenze della moda di Tokyo, il luogo dove nascono i nuovi trend. Harajuku offre una grande varietà di negozi di moda, dalle esclusive boutique dei marchi di lusso a quelle rivolte agli adolescenti.

Parlando con la gente del posto lungo le strade di Harajuku abbiamo percepito un grande entusiasmo, unito all'ospitalità e alla cordialità tipiche del Giappone. Sì, tutti indossavano le mascherine e osservavano il distanziamento sociale, ma lo spirito comunitario per cui il Giappone è ben noto era ancora molto presente.

ASAKUSA

Asakusa è uno dei più antichi quartieri commerciali di Tokyo. Senso-ji - il tempio più antico di Tokyo - si trova nel centro di Asakusa dal 628 d.C. Nelle vicinanze di trova anche il Tokyo Sky Tree, la torre più alta del mondo, e il Kokugikan, la casa della lotta sumo, due attrazioni che rendono Asakusa un luogo estremamente popolare a Tokyo.

Il tempio Senso-ji è sempre affascinante, e riesce ancora a infondere un forte senso di timore e ammirazione. Abbiamo notato alcuni cambiamenti legati alla pandemia: il turismo straniero nella zona è diminuito, e alcuni negozi di souvenir per il momento rimangono aperti con orari più brevi.

Com’era prevedibile, in ogni distretto il numero di persone per le strade è diminuito, ma l'energia generale del popolo giapponese è vibrante come sempre. Le aspettative per le prossime Olimpiadi sono davvero alte, e sarà emozionante vedere i turisti di tutto il mondo godere presto del fascino di queste zone tutte da visitare.

Prima di visitare Tokyo, controllate qui le informazioni per proteggere voi stessi e gli altri.

