Altre brutte notizie dal comitato organizzativo delle Olimpiadi di Tokyo. Dopo l'esclusione di tutto il pubblico straniero confermato settimana scorsa, arriva lo stop anche per i volontari provenienti dall'estero. Un provvedimento volto dunque a limitare il più possibile gli arrivi da fuori il Giappone, in modo tale da poter provare a controllare con più efficienza il diffondersi del Covid-19.

Ad annunciarlo in una conferenza stampa è il CEO di Tokyo 2020, Toshiro Muto. Oltre al pubblico e i volontari, ci sono concrete chance che il divieto d’ingresso in Giappone venga esteso anche a tutte le famiglie degli atleti.

Toshiro Muto ha affermato che la decisione sull’esclusione del volontari è stata presa a malincuore, ma che era inevitabile agire già adesso con anticipo, in modo tale da non tenere ulteriormente in bilico tante persone. Gli organizzatori hanno dichiarato, in merito alla precedente decisione di non consentire pubblico straniero, di aver deciso di procedere al rimborso di circa 600.000 biglietti per le Olimpiadi e altri 30.000 biglietti per le Paralimpiadi acquistati dai residenti all'estero.

Tokyo Olympic rings Credit Foto Getty Images

Una notizia che era attesa da più di 110.000 volontari sparsi per il mondo. Le figure dei volontari sono sempre stati una chiave delle Olimpiadi. I volontari infatti si occupano di tantissimi aspetti connessi allo sviluppo dei giochi olimpici: dalla traduzione e guida delle persone alle guide del pubblico nei pressi degli impianti. Sono sempre stati, insomma, una parte della tradizione olimpica riconducibile per altro, molto spesso, in studenti universitari provenienti da tutto il mondo.

Muto ha poi confermato che saranno fatte delle eccezioni per i volontari con conoscenze specialistiche su determinati sport specifici: queste persone riceveranno una notifica individuale con la procedura per il loro accesso in Giappone. Ulteriori dettagli non sono stati forniti, ma il numero dovrebbe essere davvero esiguo. Kyodo News ha stimato questo numero i non più di 500 volontari stranieri.

