Una lieta notizia arriva dal Giappone e riguarda la cerimonia d’apertura delle Olimpiadi di Tokyo 2020, in programma venerdì 23 luglio. Secondo quanto riportato dall’agenzia di stampa della casa imperiale, l’imperatore giapponese Naruhito sarà presente.

La sua non sarà, stando a quanto riportano le cronache, una presenza di pura circostanza. Dovrebbe essere, infatti, proprio Naruhito, patrono onorario delle Olimpiadi e delle Paralimpiadi, a dichiarare aperti i Giochi Olimpici nel corso della cerimonia. Come da protocollo, l’imperatore incontrerà il presidente del Cio Thomas Bach al Palazzo Imperiale giovedì pomeriggio e le delegazioni straniere nel pomeriggio di venerdì, prima di spostarsi per la cerimonia d’apertura.

E’ stato precisato che i membri della famiglia imperiale non parteciperanno ad altri eventi a Cinque Cerchi per rispettare quanto previsto dalle norme legate al contesto pandemico. Proprio per questo, secondo un funzionario, l’imperatore giapponese potrebbe non usare il termine “celebrare” o “festeggiare” al momento di dichiarare aperti i Giochi Olimpici in occasione della cerimonia inaugurale. Una maniera per rispettare i patimenti della collettività.

Alla cerimonia sarà presete anche Jill Biden, la moglie del presidente degli Stati Uniti d'America Joe Biden.

