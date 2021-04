Le Olimpiadi si faranno senza ombra di dubbio. Proprio oggi (mercoledì, ndr) abbiamo ricevuto l'ufficializzazione: da domani (giovedì, ndr) cominciamo la vaccinazione capillare dei nostri atleti". Lo ha dichiarato il presidente del Coni, Giovanni Malagò, ai microfoni di Restart, trasmissione in onda sui Raidue parlando della prossima edizione dei ". Lo ha dichiarato il presidente del Coni, Giovanni Malagò, ai microfoni di Restart, trasmissione in onda sui Raidue parlando della prossima edizione dei Giochi estivi in programma a Tokyo a partire dal 23 luglio

"Superlega? Magari tra qualche anno si farà"

Malagò ha parlato anche di calcio e in particolare della Superlega, annunciata e affondata nel giro di un paio di giorni: "Se il progetto Superlega può considerarsi chiuso per sempre? Non mi sentirei di garantirlo né di escludere che magari tra qualche anno, non credo prima, tutto questo possa concretizzarsi. Certo sarà doveroso lavorare a un accordo con le istituzioni sportive".

