Olimpiadi, Bach: "Ottimista per Tokyo nel 2021. No a porte chiuse e proteste in gara"

Il presidente spiega: "La città è pronta per i Giochi, ma c'è un grande punto interrogativo: il pubblico. Come è stato per il calcio o per la Nba, a mali estremi, estremi rimedi. Ci auguriamo naturalmente che questo non avvenga. Gli Internazionali d'Italia a Roma? È tristissimo, ma meglio di niente".