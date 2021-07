Dopo una lunghissima attesa, prolungata anche dallo slittamento di un anno a causa della pandemia Covid-19, finalmente si parte. Già perché anche se ufficialmente i Giochi di Tokyo 2020 prenderanno il via venerdì sera con la cerimonia d’apertura dallo Stadio prevista per le ore 13:00 italiane, le prime gare di questa 32esima edizione delle Olimpiadi sono in programma nella giornata di mercoledì quando Softball (sport che torna protagonista ai Giochi dopo 13 anni d’assenza) e Calcio terranno a battesimo la Rassegna a Cinque Cerchi.

Sarà anche l’occasione per vedere all’opera la prima rappresentativa azzurra, la Nazionale femminile di Softball che debutterà contro gli Stati Uniti. Ricca anche l’abbuffata di calcio femminile che occuperà la mattinata e il primo pomeriggio italiano: Cina-Brasile, Svezia-USA, Giappone-Canada promettono grande spettacolo.

Guarda tutte le gare delle Olimpiadi di Tokyo 2020 abbonandoti a Discovery+: 3000 le ore live, fino a 30 canali in contemporanea dedicati a tutte le 48 discipline e a tutti i 339 eventi previsti. E potrai rivedere quando vuoi tutte le gare nella sezione VOD. Abbonati ora su discoveryplus.it: dal 19 luglio al 1 agosto, 3 giorni di free trial e abbonamento per 12 mesi a 29,90 euro complessivi.

Tokyo 2020 Italia alle Olimpiadi con 384 azzurri, battuto il record di Atene 2004 05/07/2021 A 08:34

Da non perdere

Ore 5.00, Italia-Stati Uniti (Softball)

Le campionesse d’Europa in carica si sono qualificate vincendo il preolimpico europeo-africano. None nel ranking mondiale, dopo aver ottenuto il settimo posto al mondiale giapponese di Chiba 2018 (miglior risultato di sempre), dominatrici in Europa: le azzurre si presentano all’Olimpiade motivate ad onorare la memoria dell’allenatore Enrico Obletter, morto a febbraio a causa del Covid. Per ricordarlo le sue ragazze proveranno a dare l’assalto a una storica medaglia di bronzo. Considerato che USA e Giappone – salvo clamorose sorprese – appaiono praticamente inarrivabili e destinate a giocarsi i metalli più pregiati, Piancastelli e compagne si giocheranno le chance tutte nel girone eliminatorio all’italiana, dove sarà fondamentale tenersi dietro almeno due squadre fra Australia, Messico e Canada.

Yokohama Stadium, alla scoperta della casa del baseball/softball

Calendario gare mercoledì 21 luglio 2021 (orario italiano)

02.00 SOFTBALL – Fase a gironi: Australia-Giappone

05.00 SOFTBALL – Fase a gironi: Italia-USA

08.00 SOFTBALL – Fase a gironi: Messico-Canada

09.30 CALCIO – Torneo femminile, fase a gironi: Gran Bretagna-Cile (gruppo E)

10.00 CALCIO – Torneo femminile, fase a gironi: Cina-Brasile (gruppo F)

10.30 CALCIO – Torneo femminile, fase a gironi: Svezia-USA (gruppo G)

12.30 CALCIO – Torneo femminile, fase a gironi: Giappone-Canada (gruppo E)

13.00 CALCIO – Torneo femminile, fase a gironi: Zambia-Olanda (gruppo F)

13.30 CALCIO – Torneo femminile, fase a gironi: Australia-Nuova Zelanda (gruppo G)

SPORT EXPLAINER: Softball

Tokyo 2020 Nuovo motto olimpico: "Citius, altius, fortius - Communis" 29 MINUTI FA