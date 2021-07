Doveva svolgersi un anno e un giorno fa, per la precisione. Tuttavia, la pandemia ha stravolto tutto ed è finalmente in questo venerdì 23 luglio 2021 che si svolgerà la cerimonia dei Giochi Olimpici di Tokyo . Spettacolo, personaggi politici, fiamma olimpica: ecco tutto quello che c'è da sapere prima di questo grande incontro.

Programmate bene la vostra pausa pranzo: l'inizio della passerella è previsto per questo venerdì 23 luglio 2021, alle 13:00 italiane.

La cerimonia si svolgerà all'interno d'un gioiello d'architettura moderna, ovvero il nuovissimo Stadio Nazionale di Tokyo, i cui lavori sono stati ultimati a novembre 2019. L'impianto da 68mila posti è costato circa 1,3 miliardi di euro e ha coinvolto circa 1,5 milioni di persone. Colossale.

Domanda scontata, su DiscoveryPlus ovviamente!

Tra le tre e le quattro ore. Quella di Rio era durata poco più di tre ore e mezza. Ci sarà tempo per lustrarsi gli occhi!

Tale numero non può essere una certezza. Innanzitutto perché molti atleti non saranno ancora presenti allo stadio, a causa delle restrizioni legate alla pandemia di Covid-19. Inoltre, alcuni sono risultati positivi al loro sbarco in Giappone, e quindi isolati: una taekwondoista cilena una skateboarder olandese , un giocatore di tennistavolo ceco , un nuotatore russo… In totale, e fino a giovedì, sono stati 87 i casi positivi al virus rilevati dal 1 luglio. Questa cifra include atleti ma anche fornitori di servizi o membri della delegazione.