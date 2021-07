Kara Eaker è la ginnasta statunitense risultata positiva al Covid-19 in avvicinamento alle Olimpiadi di Tokyo . La 18enne era asintomatica, ma un tampone effettuato al termine di un allenamento a Inzai ha dato purtroppo esito positivo e la ragazza è stata messa in isolamento. Va precisato che la nativa di Jiangxi aveva già ricevuto entrambe le dosi di vaccino e che era una riserva della Nazionale, dunque non avrebbe partecipato ai Giochi salvo infortuni delle sei titolari. A confermarlo è stato il papà della ragazza alla CNN.