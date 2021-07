Simona Quadarella. Sono emerse le identità, se non di tutte, quantomeno della maggior parte degli sportivi italiani che si trovavano in viaggio verso le Olimpiadi di Tokyo insieme al giornalista, tuttora ignoto, trovato positivo al test salivare all’aeroporto di Haneda . Sul volo gli azzurri e le azzurre non mancavano e in particolare hanno viaggiato intere squadre e alcuni big in predicato di medaglia a cominciare dalla stella del nuoto tricolore,

Dall'Italbasket alla squadra di ciclismo e tuffi: gli azzurri sull'aereo

l’Italia del basket maschile, con le squadre maschile e femminile del ciclismo su strada (Alberto Bettiol, Damiano Caruso, Giulio Ciccone, Gianni Moscon, Vincenzo Nibali, Marta Bastianelli, Marta Cavalli, Elisa Longo Borghini e Soraya Paladin). Su quel volo, infatti, c’era il trio del nuoto composto da Simona Quadarella, Annachiara Mascolo e Giulia Vetrano, ma anche la Nazionale di tuffi con Noemi Batki, Elena Bertocchi, Sarah Jodoin Di Maria, Chiara Pellacani, Lorenzo Marsaglia e Giovanni Tocci. Ancora, tutta, con i 12 uomini di coach Meo Sacchetti (Spissu, Mannion, Tonut, Gallinari, Melli, Fontecchio, Tessitori, Ricci, Moraschini, Vitali, Polonara e Pajola),(Alberto Bettiol, Damiano Caruso, Giulio Ciccone, Gianni Moscon, Vincenzo Nibali, Marta Bastianelli, Marta Cavalli, Elisa Longo Borghini e Soraya Paladin).

E poi anche il quartetto della boxe femminile, con Angela Carini, Rebecca Nicoli, Giordana Sorrentino e Irma Testa, ma anche i lanciatori del peso Leonardo Fabbri e Zane Weir. Le notizie, però, potrebbero non essere del tutto brutte, perché potrebbero evitare la quarantena in quanto non contatti stretti del passeggero positivo. A tal proposito, va detto che proprio la persona che si trovava al fianco del giornalista è stata controllata ed il test è risultato negativo.

