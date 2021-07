Le Olimpiadi di Tokyo 2020 inizieranno ufficialmente venerdì 23 luglio con la Cerimonia d’Apertura, ma in realtà i Giochi sono già incominciati mercoledì e giovedì con la disputa dei primi incontri di softball e calcio. Due sole specialità nel programma di venerdì, prima della cerimonia d'apertura dei Giochi (alle ore 13 italiane): ecco gli azzurri impegnati nelle gare di canottaggio e tiro con l'arco. Canottieri italiani impegnati nelle batterie di singolo maschile, doppio femminile, quattro di coppia maschile e femminile. Ranking round per gli arcieri (64 donne, 64 uomini), anche a squadre.

Calendario gare venerdì 23 luglio 2021 (orario italiano)

Canottaggio

Ore 1.50: batterie singolo uomini (Di Mauro)

4.00: batterie due di coppia donne (Ondoli-Patelli)

4.30: batterie quattro di coppia uomini (Gentili-Panizzi-Rambaldi-Venier)

4.50: batterie quattro di coppia donne (Gobbi-Iseppi-Lisi-Montesano)

Arco

Ore 2.00: qualificazione individuale donne (Andreoli, Boari, Rebagliati)

6.00: qualificazione individuale uomini (Nespoli)

La sessione vale anche per la qualificazione al tabellone a eliminazione diretta del Mixed Team Event (prova a coppie miste, in 16 disputeranno la fase finale). Ranking round già decisivo anche per il terzetto italiano nella gara a squadre femminile.

Cerimonia d'apertura

Ore 13.00

