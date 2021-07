Niccolò Campriani, che seguirà con grande attenzione Luna Solomon, fuggita in Svizzera dall'Eritrea nel 2015. A Losanna, l'incontro col tiratore tre volte campione olimpico, che l'ha guidata con la carabina sino a questo grande traguardo. Una squadra fatta di 29 atleti, 16 allenatori e 10 accompagnatori: sono queste le forze, al gran completo, del Refugee Olympic Team - la squadra olimpica dei rifugiati - a Tokyo 2020 che, alla spicciolata, raggiungerà la capitale giapponese in vista dei Giochi . Che, a un certo punto dell'avventura, sembravano essere diventati impossibili. Colpa, come sempre, dai guai da pandemia, che ora sembrano in qualche modo essersi risolti dal punto di vista della logistica. Tutti - anche se non "tutti insieme" - si ritroveranno in Giappone a caccia di una medaglia per la quale si sono allenati con grande dedizioi. Esserci, comunque, sarà già una grande vittoria. Tra gli allenatori, il "nostro", che seguirà con grande attenzione, fuggita in Svizzera dall'Eritrea nel 2015. A Losanna, l'incontro col tiratore tre volte campione olimpico, che l'ha guidata con la carabina sino a questo grande traguardo.

Niccolo Campriani Credit Foto Getty Images

Tokyo 2020 Italia alle Olimpiadi con 384 azzurri, battuto il record di Atene 2004 05/07/2021 A 08:34

Le preoccupazioni sull'asse Doha-Tokyo

In 26, la settimana scorsa, si erano ritrovati in Qatar, negli impianti dell'Aspire Zone di DOha, per l'uktima sessione di allenamenti prima di guadagnare la strada per Tokyo. Ore di apprensione, più che altro, in attesa di conoscere l'esito tra il braccio di ferro tra Cio e autarità giapponesi, fondamentalmente per via del "caso" dell'ex mezzofondista kenyota, classe 1973, Tegla Loroupe, a capo della spedizione del Refugee Olympic Team: vaccinata con una sola dose è attualmente in attesa del richiamo anche se, per ragioni di privacy, il Cio non conferma l'indiscrezione. Nei cinque giorni nella "bolla" di Doha, gli atleti sono rimasti in isolamento e ricevuto i pasti alla porta da parte del personale dell'albergo, con la possibilità di allontanarsi solo ed esclusivamente per il tempo necessario ad allenamento.

Tutte le forze del Refugee Team

Il Refugee Team competerà in 12 sport: oltre a Luna Solomon ecco anche Aram Mahmoud (badminton) scappato dalla Siria nel 2015 nei paesi bassi, Kimia Alizadeh bronzo per l'Iran a Rio 2016 nel taekwondo e ultima - lo scorso gennaio - a essersi unita al team dei rifugiati poiché, come lei stessa ha riferito "una delle milioni di donne oppresse da Teheran, che ha usato la medaglia di 5 anni fa a meri scopi di propaganda". ci sono anche la nuotatrice Yusra Mardini (Siria), il judoka Popole Milsenga (Congo) e, nell'atletica leggera, i quattro sudsudanesi Anjelina Nadai, James Nyang Chiengjiek, Paulo Amotun Lokoro e Rose Nathike Lokonyen, l'afghano Abdullah Sediqi (taekwondo), il siriano Ahmad Alikaj (judo), così come Ahmad Baddredin Wais (ciclismo su strada).

Da Damasco alle Olimpiadi, lo straordinario viaggio di Yusra Mardini

E poi il nuotatore Alaa Maso (anch'egli siriano), il sollevatore Cyrille Fagat Tchatchet II (Camerun), l'iraniana emigrata ad Amsterdam Dina Pouryounes Langeroudi (taekwondo), il velocisra congolese Dorian Keletela, il pugile venezuelano Eldric Sella Rodriguez, il karateka iraniano emigrato in Canada Hamoon Derafshipour, il sudanese del Darfur Jamal Abdelmaji Eisa Mohammed (atletica leggera), il judoka iraniano Javad Mahjoub, la ciclista iraniana Masomah Ali Zada, la judoka siriana Muna Dahouk, stessa disciplina per l'afghana Nigara Shaheen. E, ancora, il canoista iraniano emigrato in Germania Saeid Fazloula, la judoka siriana Sanda Aldass, l'eritreo Tachlowini Gabriyesos nell'atletica leggera, il karateka siriano Wael Shueb e il pugile di Damasco Wessam Salamana.

Guarda tutte le gare delle Olimpiadi di Tokyo 2020 abbonandoti a Discovery+: 3000 le ore live, fino a 30 canali in contemporanea dedicati a tutte le 48 discipline e a tutti i 339 eventi previsti. E potrai rivedere quando vuoi tutte le gare nella sezione VOD. Abbonati ora su discoveryplus.it: dal 19 luglio al 1 agosto, 3 giorni di free trial e abbonamento per 12 mesi a 29,90 euro complessivi.

L'Italia alle Olimpiadi estive: tutti gli ultimi portabandiera

Tokyo 2020 Quadarella, Italbasket: chi ha viaggiato col giornalista positivo 4 ORE FA