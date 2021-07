Cosa dobbiamo attenderci dal Settebello alle Olimpiadi di Tokyo 2021? Lo spostamento di un anno della manifestazione con i Cinque Cerchi non ha certo dato una mano agli azzurri, che, a questo punto, potrebbero lasciare il ruolo di favoriti a rivali come Serbia, Croazia, Ungheria, Montenegro e Spagna.

"Concentratissimi, zero condizionamenti esterni"

Tokyo 2020 Italia alle Olimpiadi con 384 azzurri, battuto il record di Atene 2004 05/07/2021 A 08:34

Ad ogni modo, la nostra compagine è arrivata nella capitale nipponica ed è pronta a vendere cara la pelle, come spiega il commissario tecnico Sandro Campagna: "Seppure nelle restrizioni, siamo concentrati sull'obiettivo - spiega ad Ansa -; quando una squadra o un'atleta vuole vincere non si fa condizionare dagli 'aspetti esterni'. Noi dovremo essere bravi e lo saremo: nulla può scalfire il nostro obiettivo, né le restrizioni, né la difficoltà di dover fare tamponi ogni giorno. E' una procedura, l'accettiamo per rispetto del Giappone e del sistema organizzativo. Però noi andiamo lì per giocare, cercare di fare bene e portare in alto i colori dell'Italia".

"L'avversario più duro per l'Italia? L'Italia stessa"

"Le incognite? Sono dovute al fatto che ci sono tante squadre forti - prosegue Campagna -. Dovremo avere rispetto di tutte: ce ne sono almeno 7-8 che possono ambire alla medaglia e quindi dovremo essere focalizzati partita per partita. L'avversario peggiore per l'Italia? E' l'Italia. Quindi, se siamo concentrati su noi stessi, possiamo competere con chiunque".

Guarda tutte le gare delle Olimpiadi di Tokyo 2020 abbonandoti a Discovery+: 3000 le ore live, fino a 30 canali in contemporanea dedicati a tutte le 48 discipline e a tutti i 339 eventi previsti. E potrai rivedere quando vuoi tutte le gare nella sezione VOD. Abbonati ora su discoveryplus.it: dal 19 luglio al 1 agosto, 3 giorni di free trial e abbonamento per 12 mesi a 29,90 euro complessivi.

L'Italia alle Olimpiadi estive: tutti gli ultimi portabandiera

Tokyo 2020 Bolla nel villaggio: tutte le norme di sicurezza 2 ORE FA