Sei atleti azzurri e sette dirigenti in isolamento perché “contatti stretti” del giornalista positivo al Covid all’arrivo del volo di domenica proveniente da Roma. Non si fanno ancora i nomi degli atleti per motivi legati alla privacy, ma è noto che provengono da tre sport: boxe, skateboard e tuffi secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport. Il governo giapponese tramite il comitato organizzatore ha informato il Coni dell'immediata necessità di porre in isolamento gli atleti e gli accompagnatori. Gli atleti possono comunque gareggiare ed allenarsi; il protocollo: monitoraggio e tamponi sei ore prima di allenamento e gara.

Ecco le parole della sottosegretaria allo sport Valentina Vezzali, appena giunta a Casa Italia:

“So che gli atleti stanno seguendo tutte le procedure del caso e sono sicura che il capo missione riuscirà a tenere sotto controllo tutta la situazione e che gli atleti potranno gareggiare. Le cose si possono fare e utilizzando questi protocolli si può andare avanti con le gare”

