Paola Egonu sarà portabandiera olimpica nella Cerimonia d’Apertura dei Giochi di Tokyo: l’azzurra del volley, su indicazione del CONI, è stata indicata, oltre ad atleti di altri Paesi, quale portabandiera del CIO nel corso delle celebrazioni previste venerdì 23 luglio.

La bella notizia è stata data alla pallavolista italiana direttamente dal presidente del CONI, Giovanni Malagò, il quale si trova già a Tokyo per partecipare alla 138ma sessione del CIO, prevista in concomitanza dei Giochi Olimpici, durante la quale, nella giornata conclusiva di domani, proporrà anche un intervento a sostegno di Milano-Cortina 2026.

Tokyo 2020 Bach: “Cancellazione Giochi? Non è mai stata un’opzione” 35 MINUTI FA

Così Paola Egonu al sito del CONI: “Sono molto onorata per l’incarico che mi è stato dato a far parte del CIO per portare la bandiera olimpica. Mi ha fatto emozionare appena il presidente Malagò me l’ha detto, perché mi ritrovo a rappresentare gli atleti di tutto il mondo ed è una grossa responsabilità: attraverso me esprimerò e sfilerò per ogni atleta di questo pianeta“.

Guarda tutte le gare delle Olimpiadi di Tokyo 2020 abbonandoti a Discovery+: 3000 le ore live, fino a 30 canali in contemporanea dedicati a tutte le 48 discipline e a tutti i 339 eventi previsti. E potrai rivedere quando vuoi tutte le gare nella sezione VOD. Abbonati ora su discoveryplus.it: dal 19 luglio al 1 agosto, 3 giorni di free trial e abbonamento per 12 mesi a 29,90 euro complessivi.

Egonu e Conegliano, quando il Dream Team è di provincia

Tokyo 2020 Skateboard: i favoriti gara per gara. L'Italia con 3 atleti 9 ORE FA