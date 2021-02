La prima medaglia sarà assegnata nel tiro a segno femminile. Il programma infatti prevede che la carabina 10 m per le donne sia la prima gara a concludersi e quindi la prima ad assegnare un titolo olimpico.

Difficilmente la gara di carabina femminile potrà essere teatro di un trionfo per l'italia, ma già nella prima giornata ci saranno gare interessanti per i colori azzurri. già la seconda gara a terminare, ossia il sollevamento pesi femminile cat. -49 kg, dove protremmo assistere all'exploit della nostra Giorgia Russo, che ha cambiato categoria e in questo range inferiore di peso ha conquistato recentemente a Batumi il bronzo europeo nel totale, conquistando anche l'argento nello slancio.