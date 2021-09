Quando poco più di due mesi fa la delegazione azzurra si era recata al Quirinale dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella per ricevere le bandiere nemmeno il più ottimista sognatore poteva immaginare che gli atleti italiani sarebbero tornato da Tokyo con 109 medaglie fra Olimpiadi e Paralimpiadi. L’Italia invece in questa estate magica per lo sport tricolore ha saputo rendersi orgoglioso ed onorare al meglio il paese con risultati strabilianti rimarcati dal presidente del Coni Giovanni Malagò nel suo discorso d’introduzione all’incontro con Mattarella.

"Comincerò il discorso ricordando le parole di tre mesi fa. Sono successe tante belle cose. Sono molto orgoglioso per il Paese, i ragazzi e le ragazze sono stati bravissimi. Missione compiuta. Tutto questo ci lascia ben sperare per Parigi. Io penso che si sia seminato bene negli anni passati e non era affatto scontato. Ora siamo già a 2 anni e dieci mesi dalla prossima Olimpiade, ma soprattutto a 130 giorni dai Giochi invernali di Pechino. Il merito di un'Olimpiade da record, nei numeri e nei risultati, è tutto loro. Non c'è mai stata per l'Italia nella storia un'Olimpiade con 40 medaglie, mai tutte le Regioni hanno avuto almeno un rappresentante, mai un'Italia con 46 atleti in tutti e cinque i continenti, a dimostrazione di una squadra multietnica e perfettamente integrata. La missione di rendere felici e orgogliosi tutti gli italiani è perfettamente riuscita, con un'Olimpiade da record nei numeri e nei risultati. Lo sport non è mai fine a se stesso, e ancor di più in questo momento: per questo gli azzurri non vedevano l'ora di sventolare il tricolore sul podio. Sono davvero fratelli e sorelle d'Italia”.

Mattarella: "L’Italia si è sentita rappresentata da voi"

Mattarella ha rivolto un saluto ai presenti ha ripreso dalle mani dei portabandiera Elia Viviani e Jessica Rossi (alfieri della squadra Olimpica), Beatrice Vio e Federico Morlacchi (portabandiera della squadra Paralimpica) il tricolore e ha celebrato così i successi della squadra azzurra.

Avete emozionato gli italiani. Vi sono momenti in cui lo sport assume significati più ampi. Il nostro Paese è in ripresa, si è sentito rappresentato, si è sentito coinvolto da voi. Questa è stata una grande estate per lo sport. Voi siete stati squadra, avete dimostrato amicizia e integrazione tra di voi, e avete sollecitato attenzione allo sport e a praticare lo sport.

Tra i doni ricevuti nel corso della cerimonia, il presidente della Repubblica ha anche ottenuto da Filippo Tortu, il testimone della staffetta 4x100 medaglia d'oro olimpica a Tokyo. Un omaggio speciale per il “custode dell'unità nazionale”.

