ore 02.00 della notte italiana e fino alle 11.00 si terrà a Tokyo la prima giornata della 138ma sessione del CIO, proprio in concomitanza dei Giochi Olimpici. Durante la sessione, ma nella giornata conclusiva di domani, ci sarà anche un intervento di Giovanni Malagò a sostegno di Milano-Cortina 2026, come annunciato dallo stesso presidente del CONI qualche giorno fa. Dallesi terrà a Tokyo la, proprio in concomitanza dei Giochi Olimpici. Durante la sessione, ma nella giornata conclusiva di, ci sarà anche un, come annunciato dallo stesso presidente del CONI qualche giorno fa.

Tokyo 2020 Credit Foto Getty Images

La prima giornata ha visto subito l’intervento del presidente del CIO, Thomas Bach, che ha sottolineato come la cancellazione dei Giochi non sia mai stata un’opzione presa in considerazione: “Il CIO non abbandona mai gli atleti, la cancellazione di Tokyo 2020 non è mai stata un’opzione“.

Tokyo 2020 Skateboard: i favoriti gara per gara. L'Italia con 3 atleti 9 ORE FA

La decisione più importante era già stata presa lo scorso anno con la scelta del rinvio di un anno: “L’anno scorso il CIO ha dovuto scegliere tra cancellazione e rinvio. La cancellazione sarebbe stata facile e sarebbe stata coperta dalle assicurazioni. In effetti la cancellazione non è mai stata un’opzione per noi“.

Guarda tutte le gare delle Olimpiadi di Tokyo 2020 abbonandoti a Discovery+: 3000 le ore live, fino a 30 canali in contemporanea dedicati a tutte le 48 discipline e a tutti i 339 eventi previsti. E potrai rivedere quando vuoi tutte le gare nella sezione VOD. Abbonati ora su discoveryplus.it: dal 19 luglio al 1 agosto, 3 giorni di free trial e abbonamento per 12 mesi a 29,90 euro complessivi.

Tokyo, Malagò: "Delegazione più numerosa di sempre"

Tokyo 2020 Kara Eaker è la positiva: riserva USA in isolamento 11 ORE FA