Mentre l'Italia festeggia le prime due medaglie conquistate da Vito Dell'Aquila Luigi Samele , decisamente diverso è l'umore in casa Stati Uniti. Una prima giornata archiviata senza nemmeno una medaglia, cosa che non accadeva dalle Olimpiadi di Monaco del 1972. Non che le possibilità fossero altissime per gli States quest'oggi, visto il programma di gara.