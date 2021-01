In Giappone il tema è sempre lo stesso: Olimpiadi sì e Olimpiadi no. Stando alle ultime informazioni che arrivano dal Sol Levante, le intenzioni del Comitato organizzatore, del CIO e del Governo nipponico sono quelle di organizzare la rassegna di Tokyo e la riflessione verte sulla presenza o meno del pubblico, o magari su una percentuale limitata per via dell’emergenza sanitaria. In un quadro così problematico, a dire la sua è stata la tennista giapponese Naomi Osaka che, da Melbourne (Australia), ha fatto sentire la propria voce: “So che in Giappone, nell’opinione pubblica, aumenta il numero di coloro che non vogliono che si svolgano i Giochi di Tokyo, io invece spero che si facciano e farò di tutto per esserci: giocare nel torneo dell’Olimpiade sarebbe qualcosa di molto speciale per me. La mia preoccupazione è la sicurezza generale di tutti una volta che verrà riaperto il Paese. Arriverà un sacco di gente da diverse destinazioni e vorrei che il pubblico fosse messo in totale sicurezza. Sicuramente, io sono pronta a chiudermi in una stanza per due settimane (per l’eventuale quarantena n.d.r.) pur di partecipare all’Olimpiade“, le sue parole riportate dall’Ansa.