Inutile negarlo. Il contesto mondiale è gravemente condizionato da quello che la pandemia globale sta portando con sé . Le preoccupazioni per i contagi in tutti i Paesi sono molte e ogni realtà sta studiando la soluzione migliore per cercare di minimizzare i danni. In Italia, come si sa, la situazione è molto tesa e il Governo potrebbe mettere a punto un nuovo DPCM in proposito.

In questo senso lo sport, per il momento, va avanti ai massimi livelli. La domanda, però, è sempre la stessa: le Olimpiadi di Tokyo? Non si sa ancora il CIO quale strada voglia seguire per l’organizzazione, visto che le alternative sono un po’ quelle già note: a porte chiuse, in una grande bolla. Da questo punto di vista il presidente del Comitato Olimpico Internazionale Thomas Bach ha espresso la propria posizione nel corso di una diretta Instagram con il giavellottista tedesco Johannes Vetter, come riportato da Stefano Arcobelli della Gazzetta dello Sport: “Non mi aspetto rinunce di Paesi a causa del Coronavirus, anzi, tutti i 206 Comitati olimpici nazionali affiliati al CIO sono determinati e pieni di aspettative. Gli atleti non sono responsabili del virus“.