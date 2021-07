Giochi Olimpici

TOKYO OLIMPIADI, QUATTRO MEDAGLIE AZZURRE, MANCA SOLO L'ACUTO

GIOCHI OLIMPICI - Giornata agrodolce per l'Italia che a Tokyo mette in bacheca altre 4 medaglie, ma nessuna del metallo più pregiato: Martinenghi, la 4x100 di nuoto, Bacosi e Garozzo fanno salire a 9 il conto totale per gli azzurri. E Federica Pellegrini si qualfica con il 15° su 16 nei 200.

00:02:06, 31 minuti fa