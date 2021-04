Aumentano i casi di coronavirus e la staffetta della torcia olimpica non passa nella regione di Osaka. L'emergenza medica dichiarata dalla prefettura complica il percorso del fuoco olimpico che dovrà camminare fino all'accensione di Tokyo il 23 luglio. Non senza imbarazzi per il comitato Tokyo 2020, che ancora non ha definito un piano alternativo di fronte all'ultimo inconveniente, e nel frattempo fa i conti con l'annullamento di una serie di test event agonistici.

Il governatore della prefettura di Osaka, Hirofumi Yoshimura

"Abbiamo deciso di chiedere ai residenti di tutta la regione di Osaka di astenersi dal fare gite non essenziali e non urgenti, quindi annulleremo il passaggio della torcia sulle strade pubbliche della prefettura. La staffetta della torcia tende ad attrarre folle perché la gente vuole vederla, anche se prendiamo misure".

A poco più di 100 giorni dall'apertura dei Giochi rinviati dal virus, il comitato organizzatore giapponese affronta una situazione critica. Ieri era stato annunciato il rinvio di un torneo di pallanuoto per l'impossibilità di ingresso in Giappone da diversi paesi esteri, tre altre manifestazioni della federnuoto internazionale validi come qualificazione sono in forse, dopo lo spostamento della coppa del mondo di tuffi.

