Nel dare queste comunicazioni, annuncia anche che si potrebbe tornare all'idea di non far accedere gli spettatori alle gare, che quindi di fatto si svolgerebbero a porte chiude.

La torcia olimpica non sfila in strada, cancellata la staffetta

Senza spettatori, infatti, si ridurrebbero i rischi di contagio perché andrebbero a diminuire drasticamente i contatti in generale, ma in primis gli spostamenti sul territorio e le richieste agli esercizi pubblici. Si era già deliberato di non far sfilare la fiamma olimpica per le strade , per evitare assembramenti, ma le cose evidentemente sembrano essere peggiorate.