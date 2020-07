Un sondaggio a tema Olimpaidi ha rivelato che il 77% dei giapponesi non crede alla possibilità dello svolgimento dei Giochi Olimpici nel 2021. Ma il portavoce Masa Takaya è fiducioso.

A Tokyo l'emergenza Coronavirus non migliora. La curva dei contagi continua a salire, e la città nipponica ha registrato un nuovo picco di 224 casi in un solo giorno; il numero massimo giornaliero risaliva ad aprile, quando a Tokyo si erano registrati 204 casi.

Il Giappone ha raggiunto la soglia dei 1000 decessi per Coronavirus, e l'opinione pubblica sembra molto scettica riguardo la possibilità di ospitare le Olimpiadi entro il 2021. In un sondaggio, è emerso che il 77% dei giapponesi non crede a questa possibilità.

Ma il portavoce delle Olimpiadi di Tokyo Masa Takaya non la pensa allo stesso modo: a suo avviso, i Giochi si apriranno nella data prefissata (23 luglio 2021), dopo che l'edizione di Tokyo 2020 era slittata a causa della pandemia. Takaya ha inoltre preso atto dei sondaggi, affermando che il modo in cui queste analisi sono realizzate "può portare a risultati molto diversi".

