Elia Viviani e della tiratrice a volo Jessica Rossi, che sfileranno davanti a tutti per il nostro Paese il prossimo 24 luglio. Lo ha annunciato il presidente del CONI Giovanni Malagò alla Giunta riunita al Salone d’Onore al Foro Italico. Succedono a Federica Pellegrini, che ci rappresentò a Rio de Janeiro ormai cinque anni fa. A poco più di due mesi dalla cerimonia inaugurale, l'Italia ufficializza i suoi portabandiera per le Olimpiadi di Tokyo 2020 . Per la prima volta, come si vociferava, saranno due: si tratta del ciclistae della tiratrice a voloche sfileranno davanti a tutti per il nostro Paese il prossimo 24 luglio. Lo ha annunciato il presidente del CONI Giovanni Malagò alla Giunta riunita al Salone d’Onore al Foro Italico. Succedono a Federica Pellegrini, che ci rappresentò a Rio de Janeiro ormai cinque anni fa.

L'emozionante oro di Elia Viviani nell'Omnium a Rio 2016

La scelta è ricaduta su due atleti che hanno già scritto pagine importanti di sport ai Giochi olimpici. Elia Viviani, classe '89, debuttò a Londra nell'omnium, chiudendo sesto dopo aver accarezzato a lungo il sogno di una medaglia. Il riscatto arrivò dunque a Rio de Janeiro, nel 2016, dove la stessa disciplina lo premiò con un oro indimenticabile. Jessica Rossi (1992) fece centro al primo colpo: campionessa olimpica a Londra 2012 nel trap, ad appena vent'anni e con il record del mondo. I due saliranno al Quirinale il prossimo 23 giugno - a un mese dal via - per ricevere il Tricolore dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella e portarlo in Giappone.

Ciclismo e tiro a volo non avevano ancora ricevuto questo onore nella storia dell'Italia delle Olimpiadi. Ma il loro contributo alla causa azzurra l'hanno portato eccome: 33 ori, 16 argenti e 10 bronzi tra strada, pista e mountain bike per il primo, 9 ori, 8 argenti e 8 bronzi per il secondo. Jessica Rossi diventerà così la sesta donna italiana a rappresentare il Paese nell'evento sportivo più importante che c'è, dopo Miranda Cicognani (1952), Sara Simeoni (1984), Giovanna Trillini (1996), Valentina Vezzali (2012) e appunto Federica Pellegrini (2016). Viviani sarà il 18esimo uomo a fare da capofila: il primo fu il ginnasta Pietro Bragaglia a Londra 1908, l'ultimo Antonio Rossi a Pechino 2008.

L'Italia alle Olimpiadi estive: tutti gli ultimi portabandiera

