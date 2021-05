È arrivata nel pomeriggio l’ufficialità: ci sarà un doppio portabandiera per l’Italia alle prossime Olimpiadi di Tokyo . I prescelti per sventolare il Tricolore nella cerimonia d’apertura in terra giapponese sono stati il ciclistae la tiratrice a volo. Molto entusiasta, com’era prevedibile, la romagnola medaglia d’oro ai Giochi di Londra 2012 nella fossa olimpica. Questo il suo commento sui social: