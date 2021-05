Mancano circa due mesi all’inizio ufficiale dei Giochi Olimpici di Tokyo 2020 (+1) e, al di là delle questioni legate al Covid-19 in primis e poi alla reale composizione della delegazione azzurra, un’altra domanda ricorre di questi tempi: chi sarà il portabandiera dell’Italia alla cerimonia d’apertura? Un quesito che sta per avere una risposta, visto che il nome (o i nomi) verranno svelati in via ufficiale oggi (giovedì maggio) alle ore 15.

I precedenti

Il 23 luglio prossimo, con una formula probabilmente un po’ in sordina, visto che non saranno ammessi spettatori stranieri a Tokyo, si terrà la cerimonia inaugurale e gli atleti di tutte le nazioni sfileranno come da tradizione. L’ultima portabandiera in ordine di tempo è stata Arianna Fontana, che ha aperto il corteo italiano ai Giochi Invernali di PyeongChang 2018, ma se si parla di Giochi Estivi torniamo indietro a Federica Pellegrini nel 2016 (Rio de Janeiro) e Valentina Vezzali nel 2012 (Londra). L’annuncio della fiorettista arrivò a maggio inoltrato , mentre quello della Divina era già più che previsto dopo le polemiche di quattro anni prima e arrivò a fine aprile

Donna, uomo... O entrambi?

Come dicevamo, sia le ultime due portabandiera in assoluto, sia le ultime due dei Giochi Estivi sono state donne, perciò la logica porterebbe a pensare che stavolta tocchi a un uomo. Negli ultimi anni, però, lo sport a livello internazionale ci sta dando più soddisfazioni in campo femminile anziché in quello maschile, quindi il principio della meritocrazia potrebbe far pendere la bilancia verso una donna. E se invece non si dovesse scegliere il genere? Qualcuno ha infatti ipotizzato che si possa arrivare a una soluzione “doppia”, con un uomo e una donna a ricoprire questo prestigioso incarico in tandem. Si pensava addirittura alla scelta di una figura veterana e di una giovane, ossia la certezza e il nuovo che avanza, magari anche con una strizzata d’occhio all’inclusività di cui si parla tanto ultimamente, dando un bel calcio al razzismo.

Quale sport?

Anche l’appartenenza a un determinato sport potrebbe avere una certa influenza: scherma e nuoto sono tra gli sport in cui abbiamo più possibilità di conquistare medaglie, ma Vezzali arrivava appunto dalla scherma e Pellegrini è la regina indiscussa delle vasche italiane. Questo potrebbe in qualche modo svantaggiare qualcuno che di sicuro merita per i risultati sportivi e per la presa che ha sul pubblico: Gregorio Paltrinieri. Il Greg nazionale ha già al collo un oro olimpico (nei 1500 sl) e punta a fare qualcosa di importante non solo tra le corsie, ma anche in acque libere, e in più è un campione trasversale che piace davvero a tutti, un po’ come Tania Cagnotto prima che si ritirasse. In ogni caso, la lista potrebbe essere infinita, ma ovviamente il cerchio si deve stringere e così abbiamo provato a raccogliere una rosa di nomi papabili:

- Chiara Cainero (tiro a volo), Paola Egonu (pallavolo), Arianna Errigo (scherma), Vanessa Ferrari (ginnastica artistica), Rossella Fiamingo (scherma), Larissa Iapichino (atletica), Letizia Paternoster (ciclismo), Benedetta Pilato (nuoto), Simona Quadarella (nuoto), Jessica Rossi (tiro a volo).

- Matteo Berrettini (tennis), Pietro Figlioli (pallanuoto), Filippo Ganna (ciclismo), Aldo Montano (scherma), Gregorio Paltrinieri (nuoto), Gianmarco Tamberi (atletica), Jannik Sinner (tennis), Filippo Tortu (atletica), Elia Viviani (ciclismo), Ivan Zaytsev (pallavolo).

