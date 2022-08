Gimbo. Volenti o nolenti. L’1 agosto 2021 dell’atletica leggera ce lo ricorderemo a lungo per l’abbraccio storico tra Tamberi e Jacobs dopo due ori mai visti prima in Italia. Un’immagine iconica dello sport tricolore. In futuro sapremo indicare con certezza dov’eravamo quando quei due siglavano qualcosa di inaudito e sarà bello raccontarlo anche a chi non c’era ancora. Il primo posto di Gianmarco poi è stato speciale per il fantastico ritorno al vertice dopo il terribile infortunio che gli aveva impedito di partecipare a Rio 2016. Ed ha fatto il giro del mondo anche per la spartizione del merito con il qatariota Mutaz Barshim , che si è poi capito essere un fedele amico dell’azzurro. Ci potremmo sbilanciare e dire che quella di Tamberi è stata la storia più significativa di Tokyo 2020. E non si può negare che in quelle ore ci siamo innamorati tutti di. Volenti o nolenti.

I MONDIALI DI EUGENE DA INFORTUNATO

E’ venuto spontaneo allora tifarlo ancora di più ai Mondiali di Eugene, negli Stati Uniti, che si sono conclusi da poco. Peccato però che non fosse al top della condizione per un problema muscolare alla gamba sinistra, quella di stacco, un fastidio tra il sartorio e il quadricipite, all’altezza dell’inserzione. Si vedeva che non era lo stesso, che non riusciva a darsi la spinta necessaria per il salto. E’ riuscito comunque ad aggrapparsi alla finale superando bene 2,17m, con imprecisione 2,21, e le ultime due misure (2,25 e 2,28) entrambe al terzo ed ultimo tentativo. A 2,25 l’asticella non è caduta per miracolo, per il 2,28 è riuscito a tirare fuori un’esecuzione perfetta, da vero campione, accompagnata da un urlo con cui ha sfogato tutta la tensione. In finale però non è riuscito a conquistarsi un posto sul podio, i Mondiali sono rimasti dunque "maledetti" per l'azzurro, che è stato ugualmente autore di una prestazione superlativa (anche considerando la sua situazione). Gimbo ha lottato come un leone, è riuscito a saltare 2,33m, registrando così il suo miglior risultato stagionale. Ma non è bastato. Ha vinto l'amico Barshim con 2,37 (come a Tokyo), davanti a Woo che si è fermato a 2,35. Il bronzo è andato all’ucraino Protsenko, che ha saltato quanto Tamberi ma con meno errori nei turni precedenti. Niente medaglia quindi ma non lo si può criticare. Dopo la finale non ha però nascosto la delusione: “Non posso lamentarmi di come sono riuscito a gestire la gara. Pochi avrebbero scommesso sul fatto che avrei saltato 2,33, non l’avrei fatto nemmeno io. Ho speso tante energie per essere entrato in finale. Non posso dire di essere contento e me ne faccio poco della medaglia di legno, ma non posso lamentarmi perché ci siamo presentati in una condizione difficile”.

L’ALL STAR GAME, IL BRONZO AI MONDIALI INDOOOR E LA LITE CON FASSINOTTI

Prima della kermesse a stelle e strisce, il 2022 dell’anconetano è stato un mix tra sogni compiuti, delusioni, mezze soddisfazioni e altro ancora. A febbraio è stato convocato per l’All Star Game NBA a Cleveland per la partita delle celebrità. Gimbo è sempre stato molto appassionato di basket, a tal punto che da piccolo avrebbe voluto fare il cestista prima di scoprire il salto in alto. La possibilità di partecipare all’evento più spettacolare della pallacanestro americana lo ha riempito di gioia, sui social ha scritto infatti che si trattava della notizia più bella che aveva ricevuto nella sua vita. Nel match poi si è divertito e ha fatto divertire il pubblico, in particolare con un volo a canestro per segnare una schiacciata clamorosa, con una mano, in tap-in. Ha onorato la serata con numeri molto buoni: 15 punti e 10 rimbalzi.

Nel suo sport, invece, il risultato più significativo lo ha raggiunto a marzo: medaglia di bronzo ai Mondiali indoor di Belgrado con 2,31. Un altro salto importante al Meeting di Ostrava (2,30). Tuttavia, ha fatto anche di molto peggio, come a Doha (2,20) ed a Trieste (2,15). La vittoria agli Assoluti di Rieti è stata condita invece da un gesto poco carino a Fassinotti, che aveva fatto un po’ discutere. Sono però arrivate presto le scuse di Tamberi e pure nel discorso da capitano alla Nazionale per l’inizio dei Mondiali ha indicato quel comportamento come sbagliato.

LE FRIZIONI CON IL PADRE, GLI EUROPEI IN DUBBIO, IL MATRIMONIO

A poche settimane dai Mondiali, Gimbo si è poi preso le prime pagine dell’informazione sportiva annunciando la separazione improvvisa dal padre allenatore, motivata così dall’atleta: “Questa scelta, presa con doverose cautele e un pizzico di coraggio, nasce dall’analisi della stagione fin qui disputata. Siamo ben al di sotto delle aspettative tecniche e c’è stato uno scambio di opinioni su cosa non stesse funzionando fin qui nella preparazione, ed è emersa una diversità di vedute. Non voglio in alcun modo compromettere la gara più importante dell’anno, insistendo su una strada che non ritengo giusta, e mangiarmi le mani a posteriori per non avere avuto il coraggio di prendere in mano la situazione. Questo c’è alla base della mia decisione”.

Pochi giorni dopo però, c’è stato il dietrofront su pressione di Stefano Mei, il presidente della FIDAL: il padre quindi lo ha seguito a Eugene. Il futuro di questo rapporto rimane però incerto, le parole di Tamberi hanno fatto intendere che qualcosa si è rotto. Vedremo se i problemi sono rientrati o se ci sarà un nuovo coach per gli Europei di Monaco di Baviera, in programma dal 6 al 12 agosto. Ammesso che Gimbo si presenti. Ha infatti affermato di voler recuperare dall’infortunio e di non poter prendere rischi perché l’obiettivo sono i Mondiali di Budapest 2023. Sicuramente sarà presente invece sull’altare a Pesaro il 1° settembre per sposare la sua Chiara. Un momento che i due aspettano da più di un anno, da poco prima di Tokyo.

