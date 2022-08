copertina di Vanity Fair, è stato invitato a partecipare come concorrente a Ballando Con Le Stelle ma ha rifiutato per non macchiare la sua credibilità. Ci sono state poi svariate interviste da cui sono emersi aneddoti curiosi. Ad esempio, ha raccontato ad Alessandro Cattelan di essere molto scaramantico e quindi di non cambiare mai i boxer nelle gare e se serve è disposto ad asciugarli con il phon. Ha inoltre confessato di aver risposto ad un messaggio di congratulazioni ricevuto da Usain Bolt con 6 giorni di ritardo...un sacrilegio! E’ successo un po’ di tutto negli ultimi 365 giorni di vita di Marcell Jacobs . A partire dall’oro a Tokyo nella gara regina (i 100 metri) la vita del velocista bresciano è stata stravolta. E’ passato dall’essere un atleta apprezzato in Italia ad essere sulla bocca di tutti. Oltre che un eroe in patria. Un semplice dato, quello dei follower su Instagram, lo testimonia: prima di Tokyo erano 90mila, nei giorni dopo 715mila (ora: 849 mila). Sono arrivati numerosi sponsor, è comparso un murales nella “sua” Desenzano del Garda, ed ovunque hanno iniziato a volerlo semplicemente per apparire, o nel migliore dei casi, per raccontare di sé, visto che ancora poco si sapeva della sua persona. Così è comparso tutto nudo, coperto dal tricolore, sulla, è stato invitato a partecipare come concorrente ama ha rifiutato per non macchiare la sua credibilità. Ci sono state poi svariate interviste da cui sono emersi aneddoti curiosi. Ad esempio, ha raccontato ad Alessandro Cattelan di essere molto scaramantico e quindi di non cambiare mai i boxer nelle gare e se serve è disposto ad asciugarli con il phon. Ha inoltre confessato di aver risposto ad un messaggio di congratulazioni ricevuto dacon 6 giorni di ritardo...un sacrilegio!

Ad

GLI INCONTRI CON LE CELEBRITA’

Mondiali di Atletica Da Tamberi-Jacobs a Vallortigara-Stano: il pagellone azzurro 25/07/2022 A 15:23

Nei mesi successivi a Tokyo, Marcell ha avuto poi la possibilità di conoscere alcune celebrità, oltre a coltivare le amicizie che già aveva con molti personaggi della scena trap italiana (Capo Plaza, Dark Polo Gang, ecc.). Da Odell Beckham jr, il noto giocatore di football americano, a Francesco Totti. Questi sono solo alcuni. L’incontro più significativo però è stato quello con Lewis Hamilton, suo idolo da sempre. I due si sono ritrovati al GP di Monza e nell’occasione l’azzurro ha fatto indossare la medaglia olimpica al pilota Mercedes, che non ne aveva mai vista una da vicino. Tra i due è nato subito un grande feeling, si sono scambiati infatti battute e sorrisi. Addirittura il britannico, prima di farla cadere e rischiare di romperla, ha suggerito all’italiano di aggiungere diamanti sul nastro della medaglia. Un consiglio simile gliel’aveva fatto anche Sfera Ebbasta, che gli aveva proposto di riempirla di diamanti. I due sono amici, Jacobs è un amante del genere trap e rap ed ha confessato che ascolta le canzoni di Sfera quando deve allenarsi perché gli danno una carica incredibile.

LA PROPOSTA DI MATRIMONIO IL GIORNO DEL COMPLEANNO

Non di solo sport vive il velocista bresciano. Jacobs ha infatti chiesto di sposarsi alla sua fidanzata Nicole Daza, dalla quale ha avuto due figli (Anthony e Meghan, nati nel 2019 e nel 2020). Ha scelto il suo giorno di compleanno, il 26 settembre, per fare la proposta di matrimonio. L’uomo più veloce del pianeta ha scelto la pista privata di Manerba del Garda come location. Lì si era allenato durante il lockdown. Tutto è iniziato con dei fuochi d’artificio. Poi la comparsa della scritta luminosa con una domanda schietta: “Mi sposi?”. A questo punto è comparso l’atleta con l’anello in mano e Nicole ha detto il suo “sì” senza esitazioni. Si sposeranno a settembre come Tamberi, con cui condivide già la data dell’oro olimpico.

LE GARE: L’ORO AI MONDIALI INDOOR E POI IL CALVARIO

Il 2022 di Jacobs come atleta è stato fin qui ricco di delusioni e problemi fisici. L’anno solare era iniziato in modo molto promettente con l’oro ai Mondiali indoor di Belgrado sulla distanza dei 60 metri con annesso record europeo ed italiano. L’obiettivo però erano i Mondiali outdoor, lì l’azzurro voleva confermare di essere il più veloce del globo. Tuttavia, il percorso per arrivare a Eugene è stato pieno di ostacoli e pure negli Stati Uniti gli acciacchi non lo hanno lasciato in pace. Tra uno stop e l’altro, Marcell ha corso solo tre volte outdoor: Savona (10.04), Campionati Italiani a Rieti (10.12, con cui ha vinto) e la batteria a Eugene (10.04). Non si è mai avvicinato veramente al 9.80 di Tokyo per colpa soprattutto di una condizione fisica precaria.

Il bresciano ha incontrato il primo guaio il 6 maggio: virus gastrointestinale in Kenya. A Nairobi doveva fare l’esordio stagionale sui 100 m, ma alla vigilia viene ricoverato in ospedale per un malessere. Per il virus perde la possibilità di correre la gara e in un lampo anche due chili e mezzo. Tornato dalla malattia, si ferma di nuovo. Un fastidio muscolare, il 18 maggio, alla finale del Meeting di Savona, che lo fa zoppicare ma che apparentemente sembra qualcosa da poco. Pochi giorni dopo la risonanza evidenzia invece una distrazione-elongazione di primo grado che richiede dieci giorni di riposo. Così è costretto a saltare la Diamond League di Eugene. I tempi di recupero si prolungano e rinuncia anche al Golden Gala. Torna a Rieti, dove vince senza brillare davanti ad Ali e Tortu. Neanche il tempo di gioire che c’è un nuovo stop: fastidio alla gamba, all’altezza del gluteo. L’azzurro salta Stoccolma (30 giugno) per essere integro ai Mondiali di Eugene. Si allena nei boschi e sembra tutto ok. Nella batteria Jacobs eguaglia il personale stagionale, chiudendo al secondo posto. Un buon risultato per iniziare. Nel dopo gara ammette però di non stare benissimo. Gli esami evidenziano una contrattura all’adduttore della coscia destra. Per questo abbandona la rassegna iridata, senza disputare le semifinali e la staffetta 4x100.

L’appuntamento è quindi rimandato agli Europei di Monaco di Baviera, in programma dal 15 al 21 agosto. Jacobs farà il possibile per esserci, come ha scritto sui social. Incrociamo le dite, la stagione dell’azzurro merita una svolta in positivo.

TUTTI GLI INFORTUNI DI JACOBS NEL 2022

Problema Tempi di recupero Virus gastrointestinale una settimana (dal 6/5) Distrazione-elongazione bicipite sinistro un mese (dal 23/5) Fastidio al gluteo due settimane (dal 30/6) Contrattura aduttore coscia destra ?? (dal 16/7)

Jacobs, un 2022 da incubo: dal virus di Nairobi al forfait a Eugene

Mondiali di Atletica Coach Jacobs: "Tornerà a mettere dietro tanta gente. Europei? Siamo ottimisti" 18/07/2022 A 05:57