Il cammino dell'Italia verso Tokyo 2020 procede. Al momento la nostra delegazione non è completa: si devono disputare ancora diverse gare di qualificazione e non tutti hanno ottenuto il tempo, la misura o il piazzamento utili per partire per il Giappone la prossima estate.

Ecco l'elenco completo degli atleti, sport per sport.

* = pass per Nazioni, non nominali. I convocati saranno scelti dai vari Direttori Tecnici a ridosso dell’evento.

ARRAMPICATA

Ludovico Fossali (combinata maschile)

Laura Rogora (combinata femminile)

Michael Piccolruaz (combinata maschile)

ATLETICA

Staffetta 4×100 femminile (5 posti+1 riserva)*

Staffetta 4×400 maschile (5 posti+1 riserva)*

Staffetta 4×400 femminile (5 posti+1 riserva)*

Staffetta 4×100 maschile (5 posti+1 riserva)*

Staffetta 4×400 mista (4 posti+2 riserve)*

BEACH VOLLEY

Coppia maschile (conquistato da Lupo/Nicolai)*

CANOA SLALOM

K1 femminile (conquistato da Stefanie Horn)* - convocata Stefanie Horn

C1 femminile (conquistato da Marta Bertoncelli)* - convocata Marta Bertoncelli

K1 maschile (conquistato da Giovanni De Gennaro)* - convocato Giovanni De Gennaro

CANOA VELOCITÀ

K1 200 maschile (conquistato da Manfredi Rizza)*

K2 1000 maschile (conquistato da Samuele Burgo e Luca Beccaro)*

CANOTTAGGIO

Due senza senior femminile (conquistato da Aisha Rocek e Kiri Totodonati)*

Doppio pesi leggeri maschile (conquistato da Stefano Oppo e Pietro Willy Ruta)*

Due senza senior maschile (conquistato da Matteo Lodo e Giuseppe Vicino)*

Quattro senza senior maschile (conquistato da Marco Di Costanzo, Giovanni Abagnale, Bruno Rosetti e Matteo Castaldo)*

Quattro di coppia senior maschile (conquistato da Filippo Mondelli, Andrea Panizza, Luca Rambaldi e Giacomo Gentili)*

Doppio pesi leggeri femminile (conquistato da Valentina Rodini e Federica Cesarini)*

Quattro di coppia senior femminile (conquistato da Ludovica Serafini, Silvia Terrazzi, Clara Guerra, Chiara Ondoli)*

Doppio senior femminile (conquistato da Stefania Gobbi e Stefania Buttignon)*

Singolo senior maschile (conquistato da Simone Martini)*

CICLISMO SU PISTA

Inseguimento a squadre (e madison) maschile (4 posti + 1 riserva)*

Omnium maschile (1 posto)*

Inseguimento a squadre (e madison) femminile (4 posti + 1 riserva)*

Omnium femminile (1 posto)*

CICLISMO SU STRADA

Nazionale maschile (5 posti) *

Nazionale femminile (4 posti) *

EQUITAZIONE

Completo a squadre (4 posti)*

Salto individuale (conquistato da Emanuele Gaudiano)*

GINNASTICA ARTISTICA

Squadra femminile (4 posti) *

Ludovico Edalli (All-Around maschile)

Marco Lodadio (Anelli)

Vanessa Ferrari/Lara Mori (pass nominale per l'all-around individuale)

GINNASTICA RITMICA

Squadra (5 posti)*

All-around individuale (conquistato da Alexandra Agiurgiuculese)*

All-around individuale (conquistato da Milena Baldassarri)*

KARATE

Viviana Bottaro (Kata femminile)

Mattia Busato (Kata maschile)

Luigi Busà (Kumite maschile -75 kg)

Angelo Crescenzo (kumite, -67 kg)

LOTTA

- 74 kg stile libero (conquistato da Frank Chamizo Marquez)*

- 97 kg stile libero (conquistato da Abraham de Jesus Conyedo Ruano)*

NUOTO

4X100 sl maschile* - convocato Alessandro Miressi

4×100 mista mista*

4×200 sl maschile* - convocato Stefano Ballo

4×100 mista femminile* - convocata Elena Di Liddo

Nicolò Martinenghi (100 rana)

Simona Quadarella (800 e 1500 sl)

Margherita Panziera (200 dorso)

Gregorio Paltrinieri (800 e 1500 sl)

Gabriele Detti (400 sl)

Marco De Tullio (400 sl)

Federico Burdisso (200 farfalla)

Martina Rita Caramignoli (1500 sl)

Thomas Ceccon (100 dorso)

Benedetta Pilato (100 rana)

Sara Franceschi (400 misti)

Martina Carraro (100 rana)

Federica Pellegrini (200 sl)

Alberto Razzetti (200 misti)

NUOTO IN ACQUE LIBERE

Rachele Bruni (10 km femminile)

Gregorio Paltrinieri (10 km maschile)

Mario Sanzullo (10 km maschile)

PALLANUOTO

Italia maschile (12 posti+1 riserva)*

PALLAVOLO MASCHILE

Italia (12 posti)*

PALLAVOLO FEMMINILE

Italia (12 posti)*

PENTATHLON MODERNO

Elena Micheli (individuale femminile)

Alice Sotero (individuale femminile)

SCHERMA

Squadra fioretto femminile (4 posti)*

Squadra fioretto maschile (4 posti)*

Squadra spada femminile (4 posti)*

Squadra spada maschile (4 posti)*

Squadra sciabola femminile (4 posti)*

Squadra sciabola maschile (4 posti)*

SOFTBALL

Italia (15 posti)*

TAEKWONDO

- 58 kg maschili (conquistato da Vito Dell’Aquila)*

- 80 kg maschili (conquistato da Simone Alessio)*

TIRO A SEGNO

Carabina libera 3 posizioni 50 metri maschile (conquistato da Marco De Nicolo)*

Carabina libera 3 posizioni 50 metri maschile (conquistato da Lorenzo Bacci)* – raggiunto il numero massimo di qualificati in questa specialità

Carabina 10 metri aria compressa maschile (conquistato da Marco Suppini)*

Pistola automatica 25 metri maschile (conquistato da Riccardo Mazzetti)*

Pistola 10 metri maschile (conquistato da Paolo Monna)*

TIRO A VOLO

Trap maschile

Trap femminile (conquistato da Silvana Stanco)*

Trap femminile (conquistato da Jessica Rossi)* – raggiunto il numero massimo di qualificate in questa specialità

Skeet maschile (conquistato da Riccardo Filippelli)* - convocato Tammaro Cassandro

Skeet maschile (conquistato da Gabriele Rosetti)* – convocato Gabriele Rossetti

Skeet femminile (conquistato da Diana Bacosi)* - convocata Diana Bacosi

Skeet femminile (conquistato da Chiara Cainero)* – convocata Chiara Cainero

TIRO CON L’ARCO

Individuale maschile (conquistato da Mauro Nespoli)*

Individuale femminile (conquistato da Lucilla Boari)*

Italia (mixed team)* (avendo conquistato un pass in ciascuna delle specialità individuali, non sono posti aggiuntivi)

TRIATHLON

Individuale maschile (conquistato con la qualifica della staffetta mista)*

Individuale maschile (conquistato con la qualifica della staffetta mista)*

Individuale femminile (conquistato con la qualifica della staffetta mista)*

Individuale femminile (conquistato con la qualifica della staffetta mista)*

Staffetta mista (conquistato da Angelica Olmo, Gianluca Pozzatti, Alice Betto e Nicola Azzano)*

TUFFI

Piattaforma 10 metri femminile (conquistato da Noemi Batki)*

Piattaforma 10 metri femminile (conquistato da Sarah Jodoin Di Maria)*

Trampolino 3 m uomini (conquistato da Lorenzo Marsaglia)*

Sincro 3 metri femminile (conquistato da Elena Bertocchi e Chiara Pellacani)*

Sincro 3 metri uomini (conquistato da Giovanni Tocci e Lorenzo Marsaglia)*

VELA

470 femminile (conquistato da Alessandra Dubbini e Benedetta Di Salle)* - convocate Elena Berta e Bianca Caruso

470 maschile (conquistato da Giacomo Ferrari e Giulio Calabrò)* - convocati Giacomo Ferrari/Giulio Calabrò

Laser radial femminile (conquistato da Carolina Albano)* - convocata Silvia Zennaro

Nacra 17 misto (conquistato da Ruggero Tita e Caterina Banti)* - convocati Ruggero Tita/Caterina Banti

RS:X maschile (conquistato da Mattia Camboni)* - convocato Mattia Camboni

RS:X femminile (conquistato da Marta Maggetti)*

