Thomas Bach, presidente del comitato olimpico, ribadisce lo spirito di fratellanza che giace alla base dei Giochi a cinque cerchi ma vieta gesti di protesta durante le gare di Tokyo 2021, così come precisato dalla regola numero 50 della carta olimpica.

Il Comitato Esecutivo del CIO ha presentato una road map di avvicinamento alle Olimpiadi di Tokyo, scalate al 2021 a causa della pandemia di coronavirus: tra i tanti temi toccati, è stato dato molto risalto alla lotta contro il razzismo e al lavoro per ottenere la parità di genere tra uomini e donne a partire dal 2024, quando il numero complessivo degli atleti tornerà a 10.500 dopo l'incremento atteso per i Giochi giapponesi a causa del numero elevato di discipline sperimentali.

Riguardo ai movimenti di protesta sorti nelle ultime settimane dopo la morte di George Floyd, il presidente del comitato olimpico, Thomas Bach, ha affermato che, sebbene lo spirito dei Giochi sia improntato verso un sentimento di unione collettiva e condivisa, non saranno permessi gesti o esternazioni di protesta durante le gare sportive. Il divieto è espresso in maniera esplicita in una regola della carta olimpica.

Condanniamo il razzismo e ci battiamo per la difesa della libertà e dei diritti umani. Lo scopo dei Giochi è celebrare l'unità e l'umanità nel rispetto e mantenimento della pace, senza discriminazioni e condividendo ogni cosa, emozioni comprese. Ma nessun tipo di manifestazione o propaganda politica, religiosa o razziale è consentita nei siti olimpici e in altre arene, come recita la regola 50 della carta olimpica. Non è una contraddizione, per il semplice motivo che la nostra condanna è chiara. Valuteremo assieme alla commissione atleti un modo adeguato per esprimere il sostegno a certi principi.

