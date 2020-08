Giochi Olimpici

Tokyo nel mirino: Campriani aiuta i rifugiati con la gestione della pressione

Niccolò Campriani in prima linea per aiutare la squadra Olimpica dei rifugiati a partecipare ai Giochi di Tokyo 2020. Aiuto psicologico ma anche finanziario per coronare il sogno Olimpico.

00:02:23, 109 Visualizzazioni, 27/08/2020 A 18:49