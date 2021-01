I Mondiali di pallamano in Egitto hanno già una star indiscussa, si tratta del pivot della Repubblica Democratica del Congo Gauthier Mvumbi. Ha 26 anni e lo chiamano lo Shaquille O'Neal della pallamano. Autore di una prestazione di rilevo contro l'Argentina nell’esordio assoluto del Congo in un competizione iridata: alto 1,92cm e – secondo il sito dell’IHF (International Handball Federation) – pesa 110kg ma non ci metteremmo la mano sul fuoco.

Mvumbi negli 11 minuti in campo contro l' Albiceleste e ha realizzato quattro gol, tutti con tiri dalla sei metri avversaria. Purtroppo non sono bastate le sue reti, nonostante un primo tempo avanti contro i campioni panamericani 14-13, perchè l’Argentina ha ribaltato il match trionfando per 28-22. La performance non ha lasciato indifferente Shaq, che ha postato una storia su Instagram dove saluta Gauthier: "Dicono che sei lo Shaq della pallamano a squadre, cosa sta succedendo?"

TwitterIl saluto di Shaqhttps://twitter.com/RasmusBoysen92/status/1350699650022580224?s=20Embed

Chi è Mvumbi?

Nato a Chartres, in Francia, nel 1994 da genitori congolesi. Non ha impiegato molto tempo prima di farsi notare dalla Creteil Handball Academy, dove ha condiviso lo spogliatoio con alcuni dei giocatori della nazionale francese. Ad agosto il congolese ha firmato per la squadra francese di 4^ divisione Dreux AC. Ora sta vivendo il suo sogno, giocando in Egitto il suo primo mondiale.

“Non avrei mai pensato di vivere una esperienza simile, quindi devo sfruttare questa occasione al meglio. Il mio obiettivo è divertirmi, devo dare davvero il massimo” ha dichiarato.









