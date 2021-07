Tanti i talenti presenti, provenienti dalle migliori formazioni della EHF Champions League, in modo particolare da Kiel, Barcellona e Paris Saint-Germain, mentre sono presenti anche alcuni ex italiani” come gli argentini Ignacio Pizarro e Juan Bar, rispettivamente con un passato a Città Sant’Angelo e Bologna.

GRUPPO A

Argentina

Federico Fernández – San Fernando HB

Federico Pizarro – Ciudad Encantada

Sebastián Simonet – SAG Villa Ballester

Diego Simonet – Montpellier Handball

Pablo Simonet – Ciudad Encantada

Gonzalo Carou – Puerto Sagunto

Pablo Vainstein – BM Benidorm

Leonel Maciel – FC Barcelona

Juan Bar – Anaitasuna

Ignacio Pizarro – San Fernando HB

Ramiro Martínez – Balonmano Sinfín

Nicolás Bonanno – Anaitasuna

Lucas Moscariello – Montpellier Handball

Gastón Mouriño – Don Cossacks SFEDU

Brasile

João Silva – BM Puente Genil

Guilherme Torriani – HC Taubaté

José Toledo – CS Minaur Baia Mare

Rogério Moraes Ferreira – Telekom Veszprém

Thiagus Petrus – FC Barcelona

Rangel da Rosa – CB Ciudad de Logroño

Felipe Borges – US Créteil Handball

Fábio Chiuffa – HC Dobrogea Sud Constanța

Vinícius Teixeira – HC Taubaté

Leonardo Dutra – Orlen Wisła Płock

Thiago Ponciano – Ciudad Encantada

Haniel Langaro – FC Barcelona

Leonardo Terçariol – BM Benidorm

Rudolph Hackbarth – CB Ciudad de Logroño

Gustavo Rodrigues – Chambéry Savoie Handball

Francia

Nedim Remili – Paris Saint-Germain

Melvyn Richardson – FC Barcelona

Dika Mem – FC Barcelona

Nicolas Tournat – Łomża Vive Kielce

Vincent Gérard – Paris Saint-Germain

Nikola Karabatić – Paris Saint-Germain

Kentin Mahé – Telekom Veszprém

Yann Genty – Paris Saint-Germain

Timothey N’Guessan – FC Barcelona

Luc Abalo – free agent

Michaël Guigou – USAM Nîmes Gard

Luka Karabatić – Paris Saint-Germain

Ludovic Fabregas – FC Barcelona

Hugo Descat – Montpellier Handball

Valentin Porte – Montpellier Handball

Germania

Johannes Bitter – HSV Hamburg

Uwe Gensheimer – Rhein-Neckar Löwen

Johannes Golla – SG Flensburg-Handewitt

Finn Lemke – MT Melsungen

Hendrik Pekeler – THW Kiel

Juri Knorr – Rhein-Neckar Löwen

Steffen Weinhold – THW Kiel

Philipp Weber – SC Magdeburg

Kai Häfner – MT Melsungen

Marcel Schiller – Frisch Auf Göppingen

Andreas Wolff – Łomża Vive Kielce

Julius Kühn – MT Melsungen

Jannik Kohlbacher – Rhein-Neckar Löwen

Timo Kastening – MT Melsungen

Paul Drux – Füchse Berlin

Norvegia

Sander Sagosen – THW Kiel

Bjarte Myrhol – Free agent

Magnus Fredriksen – HSG Wetzlar

Petter Øverby – HC Erlangen

Kristian Sæverås – SC DHfK Leipzig

Kent Robin Tønnesen – SC Pick Szeged

Magnus Jøndal – free agent

Kristian Bjørnsen – Aalborg Håndbold

Magnus Gullerud – SC Magdeburg

Gøran Johannessen – SG Flensburg-Handewitt

Christian O’Sullivan – SC Magdeburg

Harald Reinkind – THW Kiel

Torbjørn Bergerud – GOG Håndbold

Kevin Gulliksen – Frisch Auf Göppingen

Magnus Abelvik Rød – SG Flensburg-Handewitt

Spagna

Gonzalo Pérez de Vargas – Barça

Eduardo Gurbindo – RK Vardar

Jorge Maqueda – Telekom Veszprém

Ángel Fernández – Łomża Vive Kielce

Valero Rivera Folch – HBC Nantes

Raúl Entrerríos – free agent

Alex Dujshebaev – Łomża Vive Kielce

Daniel Sarmiento – Saint-Raphaël

Rodrigo Corrales – Telekom Veszprém

Julen Aguinagalde -CD Bidasoa

Ferran Solé – Paris Saint-Germain

Adrià Figueras – HBC Nantes

Viran Morros – Paris Saint-Germain

Antonio García Robledo – BM Granollers

Aleix Gómez – Barça

Gedeón Guardiola – TBV Lemgo

GRUPPO B

Bahrain – non ancora annunciata

Danimarca

Niklas Landin Jacobsen – THW Kiel

Magnus Landin Jacobsen – THW Kiel

Magnus Saugstrup – SC Magdeburg

Lasse Svan – SG Flensburg-Handewitt

Kevin Møller – SG Flensburg-Handewitt

Henrik Møllgaard – Aalborg Håndbold

Mads Mensah Larsen – SG Flensburg-Handewitt

Henrik Toft Hansen – Paris Saint-Germain

Mikkel Hansen – Paris Saint-Germain

Morten Olsen – GOG Håndbold

Jóhan Hansen – TSV Hannover-Burgdorf

Lasse Andersson – Füchse Berlin

Jacob Holm – Füchse Berlin

Mathias Gidsel – GOG Håndbold

Egitto – non ancora annunciata

Giappone – non ancora annunciata

Portogallo – non ancora annunciata

Svezia

Jonathan Carlsbogård – TBV Lemgo

Max Darj – Bergischer HC

Niklas Ekberg – THW Kiel

Daniel Pettersson – SC Magdeburg

Andreas Palicka – Rhein-Neckar Löwen

Hampus Wanne – SG Flensburg-Handewitt

Mikael Aggefors – Aalborg Håndbold

Fredric Pettersson – Fenix Toulouse Handball

Felix Claar – Aalborg Håndbold

Lucas Pellas – Montpellier HB

Albin Lagergren – Rhein-Neckar Löwen

Jim Gottfridsson – SG Flensburg-Handewitt

Oskar Sunnefeldt – SC DHfK Leipzig

Lukas Sandell – Aalborg Håndbold

Anton Lindskog – SG Flensburg-Handewitt

