Il Setterosa ieri aveva cambiato il verdetto di Budapest con l’Olanda, il Settebello non ci riesce. La Nazionale italiana di pallanuoto maschile perde nuovamente con la sua bestia nera di quest’estate, la Spagna: nella finalina per il bronzo degli Europei di Spalato è 7-6 per gli iberici. Un match ricco di tensione e molto diverso da quanto ci si poteva aspettare (sicuramente diverso rispetto alla finale iridata in terra magiara di qualche settimana fa). La squadra di Sandro Campagna, un po’ scarica dopo la sconfitta in semifinale con la Croazia , non riesce a dettare il proprio gioco ed esce sconfitta di misura.