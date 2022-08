Due partite, due vittorie. Prosegue bene il cammino del Settebello agli Europei di pallanuoto maschile in quel di Spalato. I vice campioni del mondo in carica salgono di colpi e battono nettamente, per 18-8, la Georgia, tornando in vetta al raggruppamento A. La sfida decisiva sarà ovviamente quella con il Montenegro di venerdì. Rispetto all’esordio con la Slovacchia la performance odierna è stata sicuramente migliore, visto anche un avversario di livello superiore (i georgiani avevano messo in difficoltà i montenegrini). Primi due quarti veramente super per la banda di Sandro Campagna

4-1 nel primo quarto per gli azzurri che vanno a segno con Damonte, due volte Marziali, ed Alesiani. Successivamente arriva un parziale di 5-2: doppietta di Di Somma, segnano anche Fondelli, Alesiani e Cannella per il 9-3 di metà gara. Nella ripresa altre sei reti a segno per il Settebello: Di Somma ed Alesiani sono scatenati, si sbloccano anche Renzuto Iodice e Di Fulvio. Partita praticamente finita, ritmi bassi sul finale: a segno Bruni, Alesiani e Di Fulvio per arrotondare il risultato.

Italia-Georgia 18-8: il tabellino

Italia: Del Lungo , F. Di Fulvio 2, Damonte 1, Alesiani 4, A. Fondelli 1, Cannella 2, Renzuto 2, Marziali 2, N. Presciutti , Bruni L. 1, Di Somma E. 3, Dolce , Nicosia . All. Campagna

Georgia: Razmadze , Vapenski 2, Dadvani , Shushiashvili 1, Bitadze 1, Jelaca 1, Jakhaia , Saric 2, Imnaishvili , Magrakvelidze , Adeishvili , Vasic 1, Shubladze . All. Stanojevic

Arbitri: Kovacs Csatlos (Hun), Dervieux (Fra)

Parziali: 4-1 5-2 6-4 3-1 Spettatori 200 circa. In porta Nicosia (I) e Shubladze (G). Del Lungo (I) e Razmadze (G) in porta nel terzo tempo. Superiorità numeriche: I’Italia 8/9, Georgia 6/11 + 1 rigore. Cannella (I) uscito per limite di falli a 2.11 del quarto tempo.

