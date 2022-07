: nei quarti di finale di World League a Strasburgo, contro una Serbia rimaneggiata, 14-7 ed agguantano il pass per il penultimo atto. Domani la sfida alla Spagna, che si disputerà in serata. La sconfitta con gli Stati Uniti di ieri è già alle spalle. Si alza la tensione e torna il vero Settebello a Strasburgo, contro una i vice campioni del mondo in carica si impongono pered agguantano il pass per il penultimo atto. Domani, che si disputerà in serata.

Come detto, i campioni olimpici non erano assolutamente con la formazione tipo, anzi, una rosa sperimentale per i serbi che non erano stati convincenti in questi giorni. Fondamentale però stata la reazione della squadra di Sandro Campagna che, molto deludente ieri, è riuscita a svoltare in tutte le fasi di gioco (bene in difesa, eccellente in attacco).

Cannella, Marziali ed Alesiani mettono già le cose in chiaro nel primo quarto che si chiude sul 3-2, ma il primo break arriva nel secondo tempo, con Edoardo Di Somma che si scatena e trova una doppietta.

Il terzo periodo è tutto azzurro: 4-2 di parziale, salgono in cattedra Renzuto, Damonte e Fondelli e il Settebello dilaga. La difesa guidata da Nicosia chiude alla grande, l’attacco tricolore continua a spingere e aumenta ancor di più il margine negli ultimi 8′, a testimonianza della differenza di qualità in acqua.

