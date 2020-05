La leggenda Ratko Rudic lascia Recco e torna a Zagabria

Dal nostro partner OAsport.it

La Fase 2 dell’emergenza sanitaria ha portato con sé la possibilità di viaggiare per via aerea, e la leggenda della pallanuoto Ratko Rudic ne ha approfittato per tornare a Zagabria, lasciando così definitivamente Recco, al termine del suo accordo biennale con la società più titolata del mondo.

Per la società del presidente Maurizio Felugo la prossima sarà una stagione di rinnovamenti, dovendo far fronte alla scadenza di contratti onerosi come quelli di Filipovic, Mandic e Kayes, per puntare presumibilmente ad una rosa più ristretta ma al tempo stesso competitiva.

Tuttavia, sembra invece risolto il rebus allenatore. Il nome in cima alla lista sembra infatti essere quello dello spagnolo Gabriel Hernandez Paz, vecchia conoscenza del campionato italiano, essendo stato lanciato a bordo vasca dal Pescara, per poi guidare la Nazionale spagnola e il Sabadell, costruendosi un curriculum di tutto rispetto.

Il 45enne catalano sembra dunque il pole position per allenare anche Recco, ma attenzione anche al croato Elvis Fatovic, attualmente coach della Nazionale australiana, mentre più defilato appare Alberto Angelini, unico italiano nella lista dei desideri e oggi sulla panchina del Savona.

