A Budapest è il giorno della verità per l'Italia che affronta la Grecia nella prima semifinale valida per i Mondiali 2022 in corso di svolgimento nella capitale ungherese. Il Settebello si presenta all'appuntamento con il morale alle stelle dopo lo splendido successo ai quarti di finale per 11-10 contro l'Ungheria padrona di casa. "- ha avvertito alla vigilia il commissario tecnico azzurro Sandro Campagna -.". La vincente di Italia-Grecia, in programma venerdì 1 luglio alle ore 16, affronterà una tra Spagna e Croazia, protagoniste della seconda semifinale.