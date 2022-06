Tutto come previsto. Il Settebello è costretto a passare dagli ottavi di finale ai Mondiali di pallanuoto 2022ma non ha patemi a superare l’ostacolo Australia. In quel di Budapest infatti arriva un nettissimo 17-6 per i campioni iridati in carica che superano il turno e si lanciano verso i quarti: prossimo avversario (tra due giorni) sarà l’Ungheria padrona di casa.

Il Settebello di Sandro Campagna ai mondiali di nuoto di Gwangju 2019. Gli azzurri centrano la finale con la Spagna e strappano il pass per le Olimpiadi di Tokyo 2020 Credit Foto Getty Images

Ad

, visto lo scarto e vista la performance messa in acqua: da sottolineare che gli australiani pochi giorni fa se l’erano giocata alla pari nel proprio raggruppamento con la Serbia. Gli azzurri, reduci dagli alti e bassi con la Spagna nell’ultimo incontro del girone di Sopron, oggi hanno voluto subito mettere in chiaro le cose. Una vittoria di gran qualitàvisto lo scarto e vista la performance messa in acqua: da sottolineare che

World Championships Italia ko con la Spagna: 14-12, Settebello agli spareggi IERI A 18:22

Partono forte i ragazzi del Settebello: Di Fulvio, Fondelli, Cannella e Damonte siglano le reti nel quarto iniziale che valgono il 4-0 nei primi 8′. Equilibrio invece nella seconda frazione con Edwards a trascinare gli oceanici, ma il vantaggio resta di +4 con le segnature di Di Fulvio, Marziali e Di Somma. Cannella (due volte), Echenique e Di Fulvio aumentano ancor di più il margine, con gli aussie davvero in crisi in fase offensiva. Nel quarto conclusivo gli azzurri arrotondano il risultato: vanno a segno due volte Di Somma e Bruni, poi Iocchi Gratta e Damonte, mentre in porta c’è spazio per Gianmarco Nicosia.

Il tabellino

Italia-Australia 17-6

Italia: Del Lungo , Di Fulvio 3, Damonte 2, Iocchi Gratta 1, Fondelli 1, Cannella 3, Marziali 1, Echenique 1, Presciutti , Bruni 2, Di Somma 3, Dolce , Nicosia . All. Campagna

Australia: Porter , Marsden , Ford , Negus , Power , Mcjannett , Pavillard , Holden , Townsend 1, Putt , Poot 2, Edwards 3, Hedges . All. Hamill

Arbitri: Ohme (Ger), Stavridis (Gre)

Note

Parziali: 4-0 3-3 4-1 6-2 Spettatori 1000 circa. Australia in porta con il n. 13 John Hedge. Nicosia in porta dell’Italia nel quarto periodo. Superiorita’ numeriche: Italia 5/6 + 3 rigori, Australia 3/9. Uscito per limite di falli N. Presciutti (I) a 4.42 del IV tempo.

SETTEBELLO, GRANDE RIMONTA CON L'UNGHERIA

World Championships Il Setterosa domina con la Colombia (31-5), primo posto vicino 24/06/2022 A 19:21