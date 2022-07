Domenica 3 luglio i Mondiali 2022 di pallanuoto termineranno con le finali: il Settebello di Alessandro Campagna ha battuto negli ottavi l’Australia con il netto punteggio di 17-6, ai quarti l’Ungheria padrona di casa con lo score di 11-10, ed oggi la Grecia in semifinale sempre per 11-10.

L’ultimo atto si giocherà alle ore 20.00 contro la Spagna. La finale dell’Italia sarà trasmessa in diretta tv su Rai 3 ed in diretta streaming su Rai Play. Tutti gli altri match saranno disponibili su All Aquatics (Eurovision Sports Live)..

Domenica 3 luglio

Finale 7° posto a Budapest

13.00 (45) LM41-LM42 perd. Ungheria-Stati Uniti-Montenegro (diretta streaming su All Aquatics – Eurovision Sports Live)

Finale 5° posto a Budapest

17.00 (46) WM41-WM42 vinc. Ungheria-Stati Uniti-Serbia (diretta streaming su All Aquatics – Eurovision Sports Live)

Finale 3° posto a Budapest

14.30 (47) LM43-LM44 Grecia-Croazia (diretta streaming su Rai Play)

Finale 1° posto a Budapest

20.00 (48) WM43-WM44 Italia-Spagna (diretta tv su Rai 3, diretta streaming su Rai Play)

