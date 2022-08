21-9 la sfida con la Slovacchia nella prima giornata degli Europei di pallanuoto maschile nel Gruppo A. Il ghiaccio è stato rotto. La prestazione non è di quelle da ricordare, ma con la tensione non altissima non è sempre facile giocare questi incontri. L’ Italia vice campione del mondo in carica si aggiudica perla sfida con lanella prima giornata deglinel Gruppo A.

In quel di Spalato la banda tricolore guidata da Sandro Campagna riesce a dettar legge, ma a tratti non si fa trovare sempre concentrata nelle due fasi. In ogni caso vanno fatti i complimenti agli slovacchi che, al cospetto di una superpotenza, sono riusciti a giocare un match di altissimo livello.

6-3 il parziale nel primo quarto: gli slovacchi riescono a portarsi in vantaggio, poi salgono in cattedra gli Azzurri, soprattutto in superiorità, con a segno due volte Di Somma, due volte Alesiani, Iocchi Gratta e Di Fulvio. Nel secondo periodo altre sei reti per la squadra tricolore che vede Di Somma e Iocchi Gratta scatenati, con anche Marziali e Cannella ad entrare nel tabellino.

Proseguono i minuti, cala ancor di più l’attenzione: gli Azzurri nel terzo quarto trovano un 4-2 con Bruni, Di Somma due volte e Di Fulvio. Sul finale calano le energie per gli slovacchi, anche carichi di espulsioni, e sale in cattedra vertiginosamente il Settebello: ultimo parziale di 5-2, si iscrivono al tabellino anche Condemi e Damonte.

Il tabellino

Italia - Slovacchia 21-9 (5-3; 7-2; 4-2; 5-2)

