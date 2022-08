Non è ancora ufficiale, ma ci si avvicina sempre più verso la vittoria del Girone B. Altra partita, altro successo, il terzo consecutivo, per la Nazionale italiana di pallanuoto femminile agli Europei di Spalato: le Azzurre si sono imposte per 18-5 su Israele.

Setterosa guidato da Carlo Silipo. Avversario sulla carta molto inferiore, così come era capitato con la Slovacchia , ma partite fondamentali per restare in ritmo dopo lo spettacolare trionfo con la Spagna e lanciarsi al meglio verso la fase finale per ilguidato da Carlo Silipo.

In pura gestione in tutto il match la squadra tricolore. Vanno in vantaggio le israeliane, poi parziale di 4-2 nel primo quarto con le reti di Palmieri (due volte), Bettini e Galardi. Nella seconda frazione le Azzurre scavano il solco: Palmieri e Bettini sono scatenate, segna ancora Galardi, si sblocca anche Giustini ed è 10-4 a metà gara.

Nella ripresa allunga ancora la squadra Azzurra: parziale di 6-0 con Giustini, Bianconi, Marletta e Avegno a segnare. Pura gestione nella frazione finale con Cergol che trova la sua prima rete, segna anche Avegno ad arrotondare il risultato.

Il tabellino

Italia-Israele 18-5

Italia : Condorelli, Tabani, Galardi 2, Avegno 2, Giustini 3, Bettini 3, Cergol 1, Bianconi 2, Palmieri 4, Marletta 1, Di Claudio, Viacava, Banchelli. All. Silipo.

: Condorelli, Tabani, Galardi 2, Avegno 2, Giustini 3, Bettini 3, Cergol 1, Bianconi 2, Palmieri 4, Marletta 1, Di Claudio, Viacava, Banchelli. All. Silipo. Israele: Peres, Yaacobi 1, Farkash, Bogachenko 3, Levi, Futorian, Strugo, Ben David, Menakerman, Sasover 1, Hochberg, Kordonskaia , Geva. All. Mavrotas.

